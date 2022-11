-Publicidad-

La omisión en el linchamiento de Daniel Picazo González en Huauchinango fue de los policías municipales, no de los estatales como lo dijo la CDH, sin embargo, el gobierno desde que se dieron a conocer los hechos se comprometió a la reparación del daño.

Así lo señaló en su tradicional rueda de prensa virtual, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien cuestionó la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aunque será la dependencia la que determinará si la acepta o no.

Rechazó que el asesinato del joven de 31 años en junio pasado en la comunidad de Papatlazolco haya ocurrido en presencia de elementos de la Policía Estatal, ya que ellos no fueron los primeros respondientes, pues la omisión por estos hechos fue de los policías municipales.

“La Policía Estatal no estaba ahí, todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si se acepta o no por los destinatarios de la recomendación de la CDH, que quede claro, la conducta omisiva fue de la Policía Municipal, no de la estatal”, expresó.

El titular del Poder Ejecutivo consideró que el organismo autónomo encabezado por Félix Cerezo Vélez se excede de los propósitos de sus funciones, al tiempo de solicitar que al menos sus resoluciones sean congruentes, consecuentes, exhaustivas y completas.

Esto, ya que, afirmó, la comisión en su recomendación 18/2022 no tomó en cuenta la información que brindó la secretaría encabezada actualmente por Daniel Iván Cruz Luna, por lo que dejó en claro que se hace un análisis legal sobre la posición que tomarán ante dicha resolución.

“Ojalá todas las resoluciones estuvieran ajustadas a derecho y a los hechos y no en una orientación permanente de otorgar todas las recomendaciones que se solicitan como una práctica permanente, ya que tienen ese papel y que investigan y determinar qué es correcto, sus resoluciones deben ser exhaustivas”, remarcó.

Desde el inicio se prometió la reparación del daño

Ante esto, Barbosa Huerta mencionó que desde el momento en que se dieron los hechos anunció que el gobierno del estado haría la reparación del daño a los familiares de la víctima, más allá de la recomendación y de que no tienen orientación en la misma.

Sostuvo que la instrucción que dio es que se mantenga la comunicación con los papás de Daniel Picazo, incluso dijo que él de manera personal ha tratado el tema con ellos, pues el primer contacto que hicieron con los familiares fue como gobierno y se le pidió a la CDH estar presenta en la reunión que ellos construyeron.

Es de mencionar que en la recomendación la comisión pidió investigar a los servidores públicos omisos en los hechos y, en su caso, iniciar un proceso legal contra ellos, así como emitir un manual de procedimientos de actuación para el personal de la dependencia y conformar un grupo especial de reacción inmediata a linchamientos, el cual esté capacitado en materia de negociaciones y extracciones a posibles víctimas y uso de la fuerza pública.