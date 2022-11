-Publicidad-

Pese a que el Congreso de Puebla no tiene los consensos para lograr la despenalización del aborto, diputados de Morena presentaron una tercera iniciativa para que el sistema de salud estatal realice el procedimiento de manera gratuita.

Fueron los legisladores del partido guinda —opuestos al resto de la bancada—, quienes presentaron la reforma: Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González, Iván Herrera Villagómez y Carlos Evangelista Aniceto, así como María Yolanda Gámez Mendoza, quien por primera vez firma una reforma con ellos.

Propusieron diversos cambios a la Ley de Salud estatal, como adicionar el Capítulo VIII, titulado “Interrupción legal del embarazo”, para obligar al sistema de salud de Puebla a realizar el aborto “en forma gratuita y en condiciones de calidad”, según se plantea en el artículo 70 Bis.

Las instituciones de salud también darían asesorías médicas y sociales, para informar a las embarazadas de otras alternativas que eviten el aborto, como la adopción o recibir apoyos sociales para madres.

En caso de seguir firmes con abortar, se precisa que el Estado realizaría la intervención a más tardar en tres días naturales. Si la mujer ha sufrido alguna violación, entonces sería inmediata.

No obstante, la modificación de este artículo precisa que lo anterior se ajustará a lo estipulado por el Código Penal. Es decir, no intervendrán en el embarazo de las poblanas que libremente lo decidan, si primero no se eroga el apartado que protege a los neonatos desde su concepción.

Contempla objeción de conciencia

El artículo 70 Ter, precisa que el personal médico o de enfermería tendrá podrá apelar a la “objeción de conciencia” y excusarse de realizar el aborto.

Este rechazo no será aceptado cuando la intervención deba ser urgente por motivos de salud. Tampoco podrá invocarse la objeción de conciencia, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando no haya otro personal disponible.

Educación sexual y reproductiva en Puebla

El artículo 62 pondera la importancia de la educación sexual y reproductiva, por lo que se proponen políticas públicas y programas integrales, que den capacitaciones permanentes en el uso de anticonceptivos, derechos reproductivos y en la interrupción legal del embarazo.

También, sobre maternidad y paternidad responsable, para “la prevención de embarazos no planeados y no deseados”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso del Estado, para su estudio.

Es la tercera reforma que se presenta en la actual Legislatura para la interrupción legal del embarazo en Puebla. Las anteriores, fueron elaboradas por Carlos Evangelista y por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz.

El 27 de septiembre, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que no hay consenso para discutir el aborto legal en comisiones. En cambio, colectivas feministas ganaron un amparo contra la penalización, el 20 de octubre.

LPR