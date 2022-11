Cristiano Ronaldo, primer futbolista que anota en 5 Mundiales

Cristiano Ronaldo, astro del fútbol mundial, impuso una nueva marca con su nombre, pues, durante su debut en el Mundial de Qatar 2022, realizó la anotación que lo pone como el único futbolista que ha celebrado al menos un gol en 5 Copas diferentes.

Este jueves 24 de noviembre, desde la cancha del Estadio 974, la selección de Portugal de fútbol abrió su participación en la copa del mundo enfrentándose a Ghana, en un duelo dentro de la fase de grupos por el sector H del torneo.

En dicho partido que finalizó 3-2 a favor de los lusitanos, si bien ya contaba con el atractivo de que marcaría la presencia de Cristiano Ronaldo en cinco ediciones mundialistas, registro récord también, lo que sobresalió fue el tanto que abrió el marcador de este cotejo.

Y es que al minuto 65, con una ejecución de penal desde los once pasos, Ronaldo puso el 1-0, pasando a la historia con este gol como el primer y único futbolista que ha anotado en cinco copas del mundo, siendo éstas Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022.

Cabe recordar que si bien ex futbolistas como los mexicanos Antonio “La Tota” Carvajal, Rafael Márquez y el alemán Lothar Matthäus previamente habían conseguido la histórica marca de ser convocados en 5 mundiales por su selección, y que incluso en el presente torneo, dicho récord fue alcanzado por los actuele juzgadores del “Tri” Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, así como por el argentino Lionel Messi, ninguno de ello anotó en cada una de sus cinco justas.

With his penalty in today’s win against Ghana, Cristiano Ronaldo became the first ever player to score in FIVE different World Cups 😳

🇩🇪 2006

🇿🇦 2010

🇧🇷 2014

🇷🇺 2018

🇶🇦 2022

Inevitable on the big stage! 🇵🇹 pic.twitter.com/Z1nH1YaDqq

— Plei ⚽️ (@PleiApp) November 24, 2022