El deporte mexicano se puso de luto luego de que se confirmara el deceso de Moisés Fuentes, boxeador de 37 años de edad, dos veces campeón del mundo, que desde 2021 se encontraba en estado crítico como consecuencia de su último combate.

Este jueves 24 de noviembre, el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, reveló a través de sus redes sociales que Moisés Fuentes, boxeador profesional mexicano había fallecido, externando el pésame a la familia del atleta.

“Gracias a Dios Moisés Fuentes ya está descansando en paz. Un guerrero que luchó hasta el último suspiro. Nuestras condolencias a su familia y amigos y el reconocimiento a su esposa por su dedicación y entrega con amor indescriptible durante este difícil año de sufrimiento QDEP”, publicó el dirigente del boxeo.

El motivo de la muerte del pugilista habría tenido relación con la que fue su última pelea oficial. Y es que en dicha contienda, celebrada el 16 octubre del 2021, Fuentes tuvo que someterse a una hospitalización luego de que cayera noqueado por su rival, el también mexicano David Cuellar.

Una vez analizado por los especialistas de la salud, se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro derivado de los golpes que recibió aquella noche, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de emergencia.

No obstante, a pesar de los esfuerzos por parte de los médicos, las secuelas perduran y tras poco más de un año, el cuerpo de Fuentes finalmente cedió.

Fuentes inició el boxeo profesional en 2007, disputando a lo largo de 14 años un total de 33 combates, de los cuales tuvo un récord de 25 triunfos, 7 derrotas y 1 empate.

Entre sus logros más importantes se encontraban dos cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), uno en la categoría de Peso Paja y otro en Peso Minimosca. El primero lo obtuvo en 2011 venciendo a Raúl “Rayito” García, mientras que el segundo lo ganó de manera interina derrotando al colombiano Luis De la Rosa en 2013.

Former world champion Moisés Fuentes has passed away at the age of 37.

Fuentes had been admitted to hospital and operated on for a clot on the brain following his last bout in 2021.

RIP, Campeón. 🌹 pic.twitter.com/3TiaWTeB18

— iD Boxing (@idboxingnews) November 24, 2022