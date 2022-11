Continuación del diálogo entre AMLO, Héctor Aguilar y Enrique Krauze

-Publicidad-

Tema: los círculos rojo y verde. Oligarquía o democracia. Los pronósticos conservadores no se cumplen.

Intervención: Ayer comentábamos entre algunos de nosotros el gran descontento que tenemos y que existe por la administración del presidente López Obrador. Y la verdad, no estamos equivocados, estamos en la, en la… Mira, por más que le quieras pensar las partes buenas, bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo bueno. Pero lo que decíamos aquí, ¿cómo le hacemos nosotros, los chavos de 75 años, para hacer que este descontento se vaya, se permee, hacia las clases populares, a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos, a las que hay que hacerles entender las equivocaciones y los errores del presidente? Ese es el resumen, Héctor, de lo que hace un momento estábamos comentado. Y estábamos pensando que cada semana como que nos dejáramos una tarea, es lo que propuso Alejandro, que me parece muy cuerdo, que nos dejáramos una tarea, un tema para que habláramos un rato de chachachá y de cotorreo, y de ja, ja, ja, pero un rato también de algún tema en el que todo mundo nos metamos y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto.

HAC: Sí, bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no?, y traerlo más o menos pensado. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? Yo no lo sé, lo que sí es esto, que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo, lo tiene totalmente perdido.

AMLO: ‘Este gobierno tiene perdido lo que antes se llamaba círculo rojo’, círculo rojo es élite, la élite. O sea, nosotros no podemos con la élite, que eso es un error; quizá en la cúpula sí, ahí está muy difícil, pero hay muchos empresarios inteligentes, muchos. Y si se incluye el círculo rojo a intelectuales, también; de investigadores, también; periodistas, también; la llamada clase política. Pero, digo, él ya pontifica y dice: ‘Tienen perdido el círculo rojo’. No es así. Claro, puede haber hipocresía. Yo les pregunto porque tengo comunicación constante con los empresarios, y les pregunto: ¿Cómo les va?, y la mayoría me dice: ‘Muy bien’. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo, y ahí están los datos.

-Publicidad-

HAC: No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo.

AMLO: Ah, esto muy cierto, muy cierto, no hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que se está haciendo, totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja; como se diría en el béisbol, ahí perdemos por paliza. Lo hemos dicho aquí, de 95 comentarios, no, de 98, digo, de 100 comentarios, 98 en contra, dos a favor. Y es en México y en el extranjero. El Washington Post, el New York Times, ahora con la marcha todos ellos, la gran prensa mundial, eso es cierto.

HAC: Tres o cuatro que intentan fallidamente apoyar y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde, no hay nada.

- Publicidad -

AMLO: Fatalmente, todos nos vamos a volver fifís, ya todos, faltamente. O sea, el círculo rojo más temprano que tarde va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo, el pueblo raso, y todo va a ser círculo rojo, todo va a girar acorde con el pensamiento neoporfirista y conservador.

HAC: Lo que llevó a López Obrador a la victoria, corrupción, inseguridad y honestidad, nada que no hubiera sido unas cuantas presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero, fueron las críticas en el círculo rojo, y luego eso se volvió un lugar común para todo mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. Esto que estamos nosotros…

AMLO: O sea, yo soy como como Calderón y como Peña, ¿no? Entonces, como con Calderón y Peña había corrupción, se empezó a expresar en el círculo rojo, sí, y luego eso cundió y llegó al círculo verde, a todo el pueblo, y esto es lo que va a pasar, según él, con nosotros.

-Publicidad-

HAC: Esto que estamos nosotros viviendo, esto que está pensando y viviendo Reforma, esto que está pensando y viviendo la gente pensante del país, las calificadoras, los analistas económicos, los organismos internacionales…

AMLO: La gente pensante el Reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales.

HAC: Esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos.

AMLO: Se va a generalizar la crisis.

HAC: ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso que esta crisis brutal que nos lleve vaya a acelerar, lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria, en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno, sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya, el gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses, está viendo sólo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les daba, y él sabe cuánto les da y cuánto les llega, pero es a los únicos que ve…

AMLO: Y ahí está el pronóstico, ¿no?, ‘no va a tardar’. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el 23 de mayo de 2020. ¿A cómo estamos ahora? Fue hace dos años, ya tardamos, ya no se le cumplió su pronóstico.

robledomeza@yahoo.com.mx

2223703233

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.