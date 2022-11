-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que existiera algún distanciamiento con su homólogo argentino Alberto Fernández debido a la votación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de confirmar que este no visitará México.

Mencionó que aunque no comparte el respaldo que dio al candidato de Brasil, Ilan Goldfajn, para la presidencia del BID, esto no significa que la relación entre los mandatarios se vuelva hostil, por el contrario llamó a Argentina “pueblo hermano”. Aun así lamentó la elección que representa, en sus palabras, los intereses estadounidenses.

“Nos parece inaceptable que se continúe con el predominio de los intereses de Estados Unidos en América, si hay un candidato bendecido por Washington ese gana, no, ya no, eso no ayuda… Pero después ellos llegaron a un acuerdo con el candidato de Brasil y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues si les va a ayudar eso, adelante y ojalá les cumplan” declaró.

Aseguró que el presidente Alberto Fernández está invitado a la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizaría el 25 de noviembre y fue suspendida. Al respecto también mencionó que el próximo miércoles se reunirá con el presidente de Chile, Gabriel Boric; el jueves con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso y el viernes con el mandatario colombiano Gustavo Petro.

En dichas reuniones espera tratar la posibilidad de realizar la Cumbre en Perú luego de que el Congreso le negara la posibilidad al mandatario Pedro Castillo de salir de su país debido a las investigaciones que enfrenta.

Sin embargo, dio a conocer que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro le propuso esperar algunos días para que el Congreso de Perú reconsiderara su decisión.

De inmediato Pedro Castillo emitió una declaración en su canal nacional agradeciendo la iniciativa de López Obrador, dijo que estaría feliz de recibir a sus compañeros de la Alianza del Pacífico y que esperaría la invitación formal para organizar el evento en próximos días.

«Desde ya quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente (de México) estén acá y bienvenidos a todos», dijo.

Por Mariam Rojas.