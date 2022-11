La relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United culminó su ruptura luego de que el club inglés confirmó que el jugador portugués ya no formará parte de su plantilla, por lo que quedará como agente libre para el mercado de invierno.

Este martes 22 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, el Manchester United de la Premier League reveló que a partir de este mismo día, el delantero de 37 años, Cristiano Ronaldo, abandonaba la institución por acuerdo mutuo entre equipo y jugador.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, señaló el equipo.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022