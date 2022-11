-Publicidad-

Comerciantes en la zona de CU de la BUAP aumentaron sus ventas de 20 a 35 por ciento con el regreso a clases presenciales al 100 por ciento en agosto pasado, por lo que prevén que así cierren antes de las vacaciones de fin de año.

Lo anterior, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio en el bulevar Valsequillo y la avenida San Claudio, que es donde se encuentran los establecimientos más concurridos por los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Carmen, quien tiene un local de memelas, quesadillas y antojitos enfrente a la Plaza CU sobre bulevar Valsequillo, comentó que, si bien no fue en su totalidad, sus ventas aumentaron en un 30 por ciento, ya que, a diferencia de otros años, no todos los alumnos compran.

Refirió que por lo menos le alcanza para pagar la renga del lugar donde está, que son 4 mil pesos al mes, aunque ahora que empiece el periodo de vacaciones “seguramente” los ingresos bajarán, ya que en su mayoría los estudiantes son los que mueven la economía de esta zona.

“Sí ha subido, no como en otros años antes de la pandemia. Vamos poco a poco ahorita que hay clases, aunque cuando empiecen las vacaciones pues todo se calma porque no vienen tanto, así es cada que inicia y termina un periodo de clases”, explicó.

El pasado 8 de agosto, los comerciantes manifestaron a este medio altas expectativas de que la zona reviviera con el regreso de los alumnos, pero, a casi cuatro meses, se mostraron más precavidos.

Por su parte, Natalia que atiende una tienda con papelería frente a CU, comentó que la reactivación no se ha logrado al 100 por ciento, pues si bien hay alumnos que van en la mañana y otros en la tarde, no todos compran o al menos no como antes, que eran dos o tres cosas.

No ha repuntado la economía en su totalidad, dicen

Consideró que sí ha sido más que 2020 y 2021, pero menos que en otros años antes de que llegará la pandemia, pues la mayor afluencia es la de los estudiantes, aunque hay quienes han optado por llevar a la escuela comida de su casa, además de que hay algunos productos que han subido sus costos.

Indicó que el negocio está cerca de su casa, por lo que dependen de los estudiantes “sí o sí” hasta en un 70 por ciento, por lo que cuando inicien las vacaciones seguro las ventas bajarán.

“No se ha levantado la economía como antes. El local es rentado, sí sale para pagar. Tuvimos un tiempo de echar manos de ahorro esperando que levantara, pero no se logra llenar (…) No bajan los precios, pero si tú le subes, los muchachos no compran”, refirió.

En tanto, Gabriela, de la papelería e internet Ábaco, mencionó que las ventas fluctúan, ya que, aunque es una zona escolar, no es tanto que dependan del regreso a clases, sino de los estudiantes de la BUAP, así como del horario que tengan.

Dijo que tan solo los miércoles se ve movilidad de 7 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que los jueves y viernes hay algunos que sí van y otros que ya no, a lo que se suma que hay varios que optan consumir por donde viven y no tanto en la escuela o en los comercios de alrededor.

“No ha sido un despunte total de la economía. Hay fluctuación, como ahorita que se van de vacaciones, pues vuelve a bajar, quizás un 20 por ciento subió. Lo bueno que es negocio propio, no pago renta. Al menos lo feo de la pandemia ya pasó, ya está controlada”, remarcó.