Para difundir e impulsar el deporte amateur, semiprofesional y profesional en Puebla capital, el ayuntamiento instalará una pantalla gigante el zócalo para el partido México contra Polonia, este martes, y alista la transmisión de los demás juegos de la Selección.

En la plancha del zócalo poblano, estará instalada una pantalla gigante para que las personas que asistan puedan vivir a lo grande el primer juego de la Selección Nacional de México contra su similar de Polonia, este martes 22 de noviembre a partir de las 9:00 horas.

Gracias a la participación de la iniciativa privada en trabajo conjunto con el Gobierno Municipal, se espera la asistencia de más de mil 500 poblanas y poblanos que griten gol con la selección mexicana.

El ayuntamiento analiza la ubicación y colocación de la pantalla gigante para el segundo y tercer partido dentro del Municipio de Puebla para este ambiente mundialista.

Este será el calendario de primera fase del equipo tricolor:

– México vs Polonia | 22 de noviembre | 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

– México vs Argentina | 26 de noviembre | 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

– México vs Arabia Saudita | 30 de noviembre | 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

LPR