Tras la Conferencia Política de Acción Conservadora, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en la entidad hay libertad, pero condenó el «odio» de los grupos de ultraderecha y responsabilizó al PAN por traerlos.

Este lunes, la mandataria capitalina condenó el fascismo y todo lo que representa y que tiene que ver con los grupos que se dieron cita el 18 y 19 de septiembre pasados en la Ciudad de México.

Tras ser cuestionada por la reunión, Sheinbaum apuntó directamente al PAN y los culpó de traer a la ultraderecha, ya que senadores panistas y representantes del partido ultraderechista y conservador español VOX se reunieron el pasado 1 de septiembre para firmar la Carta de Madrid, donde se pronuncian en contra del supuesto avance del “comunismo”.

“Lo que hay que ver es quién trajo a estos grupos. ¿Quién se reunió con VOX, el partido de ultraderecha español aquí en la Ciudad de México? Fue el PAN, el PAN lo trajo, entonces hay que ver con quién se vinculan estos grupos”, enfatizó.

Del mismo modo, se pronunció contra la ideología de estos grupos: “Condenar el fascismo, esté donde esté porque el fascismo es atroz. Lo único que lleva el fascismo es a atrocidades, atrocidades que tienen que ver con la discriminación llevado al último nivel que es el aniquilamiento o la desaparición forzada por parte del Estado o en su caso al odio hacia las mujeres”.

Asimismo, señaló que lo único que estos grupos representan es el odio, la xenofobia y la discriminación, ya que pugnan contra la libertad y la democracia fundando sus ideas en dogmas religiosos y anulando cualquier visión científica y crítica de la realidad.

“Lo que representan es odio. Lo único que se defiende es a ellos mismos, a su mismo grupo étnico, a su mismo pensamiento. Están en contra de la democracia, están en contra de las libertades. Lo que defienden es el odio, la discriminación y la atrocidad que es lo que representa el fascismo”, expresó.

Y agregó: “ni son religiosos ni son científicos; son de odio, porque la religión te lleva a amar al prójimo y la ciencia te lleva a conocer la verdad, lo que ocurre en la naturaleza. Y ellos ni aman al prójimo ni están con conocimiento científico”.

América Latina no quiere volver a fascistas, señala

Cabe destacar que la jefa de Gobierno mencionó que “en la Ciudad hay libertad de expresión, pero no por eso no condenamos lo que estén defendiendo. Ya vivió América Latina regímenes fascistas y no queremos que eso regrese nunca más”.

En ese sentido, hay que recordar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la reunión entre miembros de Vox y del PAN en México, que a pesar de condenar el evento, destacó que hay libertad para los extranjeros, porque ya no se aplica el artículo 33 constitucional el cual señala que si un foráneo se inmiscuye en política nacional debe ser deportado.

Durante la conferencia realizada en el Hotel Westin Santa Fe, en Ciudad de México, decenas de personas y colectivos autoproclamados antifascistas protestaron frente a las instalaciones del lugar por la celebración de la cumbre ultraderechista.

Editado por Istfan AC