El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, manifestó su intención de competir por la alcaldía de Puebla en 2024, por lo que hará una encuesta, entre abril y mayo de 2023, para saber el apoyo ciudadano que tiene y tomar una decisión.

En rueda de prensa, el legislador manifestó que antes de querer ser candidato tiene que conocer los números con los que cuenta y si realmente le alcanza, pues de lo contrario no tendría caso que compita y también habrá otros perfiles que seguro quedarán también competir.

No obstante, sostuvo que de no tener las cifras dará su apoyo al militante que sí las tenga, aunque advirtió que solo si es de las filas de Morena, o un académico, pues dejó en claro que jamás respaldará a quien sea de derecha y que solo este disfrazado de izquierdista.

«Falta año ocho meses para el proceso electoral, en abril y mayo realizaré una encuesta pública, si tenemos los números competir, sino ayudare a quién le toque la candidatura pero que sea de izquierda o un académico, no a alguno de derecha, yo no seré un traidor», asentó.

#Ángulo7Informa ll El diputado federal, @acarvajalh, anunció que entre marzo y abril del siguiente año hará una encuesta para conocer la aceptación que tiene y, en base a eso, definirá si buscará la candidatura a la alcaldía de Puebla con Morena en el 2024 o no. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/JkaLe66irM — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 21, 2022

Afirmó que ha hablado con la base y con “mucha gente”, por lo que tiene un apoyo ciudadano del 24 por ciento, aunque consideró que por lo menos debería ser el 30 por ciento para tomar una posición, pues son buenos números, pero no suficientes.

Asimismo, dijo que se tiene que tomar en cuenta a los jóvenes y ciudadanos que quieran competir, pues si se quieren hacer un cambio en la política se tiene que empezar por considerar a todos los que tengan la intención de buscar una candidatura y dar oportunidad.

“Si soy competitivo, me verán en la boleta, yo no me voy a ir de Morena a menos que le maten. Será una encuesta con profesionales para que no me quieran aplicar la pejelis, la vamos a hacer pública para que todos la conozcan, hemos trabajado diario y si la sociedad quiere le vamos a echar ganas”, expresó.

Participará en marcha de AMLO

Por otra parte, respecto a la marcha que se llevará a cabo el 27 de noviembre convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Carvajal Hidalgo señaló que seguro habrá asistencia de burocracia, pero el 70 por ciento será la ciudadanía.

En ese tenor, dijo que sí va a participar en la marcha del 27 de noviembre, pero por cuestiones de agenda sin no sabe si acudirá a la del 3 de diciembre convocada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que tendrá en agenda lo de la Reforma Electoral, pero sí tiene las condiciones para ello, estará presente.

LPR