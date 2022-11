-Publicidad-

A tres días de que inició la venta de artesanías en Amozoc, comerciantes acusaron que el ayuntamiento no quiso apoyarlos con la lona para instalarse a un costado del zócalo como lo hacían cada año, pues se negaron a dar la credencial de elector que les solicitaron.

En entrevista con Ángulo 7, señalaron que cada año, por la temporada decembrina, se ponen a partir del 18 de noviembre en la calle que se encuentra entre el convento y el zócalo, la cual abarca alrededor de 80 metros, pero ahora como se negaron a dar su identificación solo les dejaron 30 metros.

Criticaron que esta sea la primera vez que les piden su identificación en los 10 años que llevan vendiendo en esta zona, pues ni siquiera les dijeron para que las quería, sin embargo, se supone que es un apoyo que les dan como gobierno municipal.

Detallaron que son alrededor de 40 los artesanos los que se instalan, pero el director de Industria, Julio Ortega, “hace y deshace”, pues incluso los regidores que son los que tendrían que aprobar los permisos para que se coloquen no dicen algo al respecto, pues igual hay familiares de ellos vendiendo.

Dijeron que los otros 50 metros fueron para personas qué sí accedieron a estas condiciones con tal de que ellos no se pusieron, esto a pesar de que no son del municipio, pues algunos que son de Puebla, pero con tal de no dejarlos poner, les dio el lugar que a ellos les corresponde.

“No nos quisieron apoyar, a los demás sí les pusieron sus carpas de lujo porque aceptaron dar su credencial, a nosotros no nos dijeron para qué la querían, ahora quedamos como apestados, siempre nos dejaban ahí. Esta vez, no. No sabemos por qué tomaron esta postura”, asentó.

Les rentaron lona en 25 mil pesos

Comentaron que debido a esto tienen que dividirse el poco espacio que les tocó, pero no les alcanza para todos, por lo que habrá algunos que no se instalarán, mientras que ellos tuvieron que pedir una lona por la que les cobraron 25 mil pesos, pero que no los han pagado porque pidieron que “los aguantaran” que vendieran.

Indicaron que, aunque intentaron hablar con el alcalde Mario de la Rosa Romero, no han tenido una respuesta favorable, pues siempre que van les dicen que no está, que se encuentra ocupado o que regresen otro día, por lo que pidieron que los regresen el apoyo que les daban, pues no tienen dinero para pagar la renta de la lona que pidieron.