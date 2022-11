La temporada 2022 de la Formula 1 (F1) llegó a su fin en el Gran Premio de Abu Dabi. El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez culminó en tercer lugar del campeonato de pilotos. Además, esta carrera significó el adiós de Sebastian Vettel.

En un juego de estrategias entre mexicano y monegasco por el subcampeonato, Pérez no contó, de nueva cuenta, con el apoyo de su compañero Max Verstappen y desde la largada el neerlandés mostró que su única intención era llevarse la victoria para extender su récord de más triunfos en una sola campaña.

“Checo” hizo una parada más que Charles Leclerc para intentar tener neumáticos más frescos sobre el cierre y se quedó muy cerca de lograrlo, sin embargo, se encontró con tráfico y eso le quitó valiosas décimas.

Pese a ello, el nacido en Guadalajara ha firmado la mejor temporada de su historia dentro de la F1, sumando más de 300 puntos y 11 podios en este 2022.

Parecía que el adiós de Sebastian Vettel sería con el alemán fuera de los puntos, hasta que apareció un problema en la caja de cambios de Lewis Hamilton que lo obligó a abandonar y eso metió a Sebastian al top 10 de la carrera.

Días antes, minutos previos y hasta el final, el alemán que fue cuatro veces campeón del mundo fue el gran protagonista del fin de semana con una serie de homenajes.

Donuts for Seb too, and then a salute to the crowd ❤️#AbuDhabiGP #DankeSeb pic.twitter.com/zGm5Rw7IAg

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022