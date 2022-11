-Publicidad-

La SEP en Puebla analizará regresar al modelo de evaluación en escuelas de nivel básico tras el anuncio de su homóloga federal el jueves pasado; actualmente se tiene el esquema de que ningún alumno puede reprobar como se estableció por la pandemia.

Así lo informó, en entrevista tras la ceremonia conmemorativa por el CXII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el encargo de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Luis Sorcia Ramírez, quien dijo que es una instrumentación nueva de la que no han sido notificados.

Dijo que en Puebla se tiene que trabajar con los docentes para intensificar los procesos educativos y no dejar a nadie afuera ni atrás, sino garantizar que los aprendientes tengan una atención especial, sobre todo quienes tiene alguna dificultad con una materia, ya que la idea es que nadie repruebe y que todos pasen.

Por ello, dijo que ahora con esta nueva instrumentación se tendrá el martes el Consejo Estatal de Educación en donde se toman todos los acuerdos en la materia, para luego bajarlos a los concejos regionales y los particulares para cada institución que se hacen los viernes.

“El martes vamos a platicar de este tema, se está aún con el sistema de no reprobar a nadie, es un modelo nuevo que lo tenemos que implementar. Hay que analizar las particularidades, pero la evaluación es importante porque no se evalúa no se puede mejorar y lo que no se mejora, tiende a echarse a perder”, asentó.

El funcionario estatal comentó que el proceso educativo es complejo, pues no se puede pensar que los niños de todos los niveles tengan la misma calificación porque tienen cualidades muy particulares y personales. Y es que en el nuevo modelo se regresa a la calificación de 6 a 10, es decir, alumnos que no pasen podrán ser reprobados.

“Lo importante es valorar e impulsar la diversidad del aprendizaje y de la capacidad intelectual, no le podemos pedir a un niño que tenga la misma calificación del que tiene 10 en matemáticas como del que tiene 10 en español”, expresó.

Concluye proceso de entrega-recepción

En otro tema, Sorcia Ramírez comentó que ya concluyó el proceso de entrega-recepción con su antecesor Melitón Lozano Pérez, por lo que se tienen 40 días para posibles observaciones como lo marca la ley, aunque hasta el momento no se han encontrado irregularidades.

En ese tenor, dijo que se están revisando nóminas y plazas, ya que hay quejas de que se vendieron sin cumplir con los requisitos para ellos, además de que igual se están revisando si las contrataciones dentro de las áreas fueron de acuerdo a sus perfiles.

El funcionario estatal agregó que se han hecho varios cambios al interior de la SEP, los cuales seguirán porque se está haciendo una evaluación de todas las áreas, tras la salida de Lozano Pérez.