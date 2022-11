Qatar acusado de amañar juego inaugural del mundial con Ecuador

-Publicidad-

Qatar, a escasos dos días de que de por iniciado el mundial de fútbol en su país, ha visto una nueva polémica relacionada al torneo. Y es que ha recibido acusaciones de un intento de comprar el resultado del partido inaugural de la justa.

El periodista británico-bahreiní, Amjad Taha, denunció a través de redes sociales que un grupos de personas qataríes le ofreció a elementos de la selección ecuatoriana una suma de dinero millonaria a cambio de que estos se dejaran perder por un marcador específico durante el primer partido de la copa del mundo, misma en la que Qatar y Ecuador se estarán enfrentando el próximo domingo 20 de noviembre.

“Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7.4 millones para perder el primer partido (1-0. 2da mitad). Cinco expertos qataríes y ecuatorianos confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, escribió Amjad Taha en un publicación en twitter.

A pesar de ello, de momento la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no ha emitido declaración alguna sobre si dará inicio a una investigación sobre el caso o si habrá sanciones para los dos países involucrados.

Un escándalo más

Cabe mencionar que esta situación se une a otras acusaciones en contra de Qatar con relación a los sobornos. Y es que desde que fue designado como la sede de la justa mundialista se ha especulado que la nación árabe habría participado en casos de corrupción, a fin de que se le diera el permiso para albergar la copa.

Además, se suma al escándalo con el cual ha lidiado Qatar respecto a los derechos humanos. Y es que a lo largo del último año, también se le ha señalado a este país por sus leyes que atentan contra los derechos de los trabajadores, así como contra grupos vulnerables.

Así mismo, cabe recordar que Ecuador, también involucrado, recién el pasado 8 de noviembre salió de la polémica por el caso Byron Castillo, futbolista acusado por el uso de documentos falsos que acreditaban su nacionalidad ecuatoriana para que fuera elegible por la selección de dicho país en las eliminatorias mundialistas.

🚨[OFICIAL] El TAS ratificó que Ecuador podrá jugar el Mundial.

*️⃣Sin embargo, comenzará las próximas Eliminatorias con tres puntos menos porque hubo documentación de Byron Castillo falsa.

*️⃣También se le aplicó una multa de 100.000 francos suizos. El jugador no fue sancionado. pic.twitter.com/WqAF5oCCjv — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 8, 2022

Y aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras un análisis confirmó que parte de los datos de sus documentación era falsa, no encontró evidencia que indicara que no era legalmente ecuatoriano, por lo que permitió que tanto el país y el futbolista participaran en el mundial, más allá de que este último al final no fuera convocado.