La marcha de la primera a la tercera trasformación

-Publicidad-

La marcha realizada el domingo 13 de noviembre del 2022 en la ciudad de México está cargada de los símbolos más importantes promovidos por el actual ejecutivo federal. Partió del Ángel de la Independencia (primera trasformación) y terminó en el monumento a la Revolución (tercera trasformación). Es significativo que originalmente se había propuesto como espacio de cierre el Hemiciclo a Juárez (segunda trasformación).

El día 9 de mayo de 1978 Justo Sierra asumió la dirección del periódico La libertad y al día siguiente publicó el artículo “Liberales-Conservadores” donde afirmaba que “No ha habido en nuestro país liberales ni conservadores, sino solamente revolucionarios y reaccionarios. Esto se refiere a los partidos, no a los hombres. Al partido revolucionario le ha faltado, para ser liberal, el conocimiento de que la libertad, considerada como un derecho, no puede realizarse fuera del desarrollo moral de un pueblo que es el orden; y a los reaccionarios les ha faltado, para ser conservadores, hasta el instinto del progreso característico de nuestra época, y fuera del cual el orden es sólo la inmovilidad y la muerte. En buena parte no ha sido esto culpa de ellos, y es absurdo pedir a un país, que ha nacido y crecido en condiciones tan impropias para la vida social, lo que pueblos mejor dotados piden hoy, no siempre con buen éxito, a una larga experiencia y a la difusión de la instrucción científica.”

Hoy día las circunstancias son distintas. Por un lado, tenemos un partido que a partir de una Constitución defiende el ideal de la Soberanía del Pueblo (artículo 39), los derechos humanos (artículo 1), la laicidad (artículo 3), y como moral, la exclusión de la violencia -incluso la legítima por parte del Estado-, la corrupción, la impunidad, y propone como fin una Nueva República.

-Publicidad-

La trasformación en marcha es el de la conciencia colectiva de que la aquella es posible si se integra como método la libertad de discutir toda propuesta que afecte a la sociedad y a los individuos que la conforman.

Por el otro lado, tenemos el esfuerzo de ciudadanos en constituir un nuevo partido que se integre a la discusión y formular alternativas a las propuestas del ejecutivo federal y del partido Morena.

La situación actual es que todos dicen defender un régimen republicano, basado en la soberanía de la Constitución, y democrático, basado en la soberanía del pueblo. La propuesta de construir una Nación basada en relaciones republicanas y democráticas es una realidad en la que todos están participando y eso puede constatarse en la discusión en torno a la reforma del Instituto Nacional Electoral. El avance del laicismo es un hecho contundente. Nadie ni los representantes del alto clero argumenta en favor de un orden que no sea el establecido por humanos para humanos. De ello es representativo el primer párrafo de su “Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral” dado a conocer el 31 de octubre del año 2022 y que reproduzco a continuación “Los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Más delante de este documento afirman: “Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano”.

- Publicidad -

Justo Sierra afirma en el documento aludido arriba lo siguiente “¿Qué es, pues, lo que queremos nosotros? Alejar para siempre de la mente de nuestro país la idea de que se puede regenerar por la violencia; estudiar las condiciones en que vivimos, los obstáculos que se oponen a nuestra marcha, con tal deseo de llegar a la verdad, con tan profunda decisión de decirla, que podamos llegar, aun a riesgo de ser víctimas de la retórica de los necios, a encontrar cuáles sean nuestras verdaderas necesidades y tratar de remediar éstas, así sea necesario pasar sobre un principio en nuestro camino a borrar un ideal de nuestro cielo.”

Las condiciones del siglo XXI son harto diferentes a las del siglo XIX descrito por Justo Sierra en el periódico La libertad. Hoy día podemos discutir y actuar políticamente a partir del principio de la Soberanía del Pueblo, la intención de construir una Nueva República y en el marco de un método racional nombrado como Cuarta Trasformación que hace posible, entre otras cosas, el ejercicio de la libre exposición de ideas.

La marcha del domingo 13 de noviembre del 2022 en la ciudad de México es signo de que el nuevo partido en construcción intenta integrarse a la Cuarta Trasformación. Enhorabuena.

-Publicidad-

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.