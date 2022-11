Daniel Souza gana oro para México en mundial de taekwondo

Daniel Souza, taekwondista mexicana, se consagró como la nueva campeona mundial de su disciplina, en la categoría femenil de los 49 kilogramos. La artemarcialista venció a la campeona defensora en la etapa de semifinales.

El Campeonato del Mundo de Taekwondo de Guadalajara 2022 vio la celebración de la deportista de 23 años, Daniel Souza, en lo más alto del podio. Y es que la mexicana, se impuso con parciales de 4-3, 4-8 y 8-2 a la combatiente de China, Guo Qing, en la final mundial, ganando así la primera medalla de oro en un torneo mundial de su carrera.

Así mismo, cabe señalar que durante su camino a la final, Souza venció a dos de las máximas exponentes de su categoría. Y es que en los cuartos de final, se impuso 9-6, 1-1 y 7-7 sobre Abishag Semberg, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Y ya en la antesala de la final, la mexicana, en un dramático duelo en el que consumó una remontada de último segundo, dejó en el camino con números de 0-4, 5-1, 5-4 a la tailandesa Panipak Wongpattanakit, medallista de oro en Tokyo y que hasta ese momento era la vigente campeona del mundo.

Congrats to Leslie Soltero, Daniela Souza, and Carlos Sansores for winning gold for Mexico in the Taekwondo World Championships. You’ve made us all immensely excited and proud!! ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/aOOXPITyY1

— Elizabeth Machuca (@elixam) November 18, 2022