La perspectiva de muchos especialistas que señalan que existirán al menos unas 85 millones de vacantes en empleos de Tecnologías de la Información o IT por sus siglas en inglés, está alertando a muchas empresas, sobre todo a los principales proveedores de este tipo de servicios, como la internacional Cisco.

Si bien la mayoría tienen una actitud algo pasiva, entendiendo que seguramente existirán personas capacitadas para ese entonces, otras firmas como una de las pioneras en la capacitación mediante la academia Cisco de Redes, están tomando la iniciativa a la hora de pensar en ese futuro que podría ser un punto de inflexión para la industria de la tecnología. Es que de no poder cubrirse esa enorme cantidad de puestos, seguramente existirá un enorme desbalance que perjudicará no sólo a las grandes empresas, sino sobre todo a las pequeñas que no tendrán la suficiente infraestructura de personal para poder cubrir sus demandas de IT.

Esta iniciativa de capacitaciones masivas que está proponiendo Cisco, implica educar a más de 25 millones de personas a lo largo de los próximos 10 años, aportando una cuota bastante elevada de personas que podrían ayudar a reducir los daños que las vacantes podrían ocasionar. Es más, si al menos dos o tres empresas más de tecnologías siguieran esta iniciativa, seguramente la amenaza de esta problemática se desvanecería en el aire.

La idea de los cursos masivos a lo largo y ancho del planeta, tienen que ver fundamentalmente conque Cisco consta con una enorme red de capacitadores y centros de estudios afiliados, en más de 190 países. Esto le brinda una ventaja única que piensan aprovecharla al máximo, sobre todo de cara a las perspectivas más optimistas, que señalan que para el año 2025 podrían crearse unos 97 millones de nuevos puestos de trabajo en tecnologías de la información.

En preparación para el futuro

Las nociones que pueden brindar estos cursos de Cisco seguramente prepararán a las personas para un futuro en el que la mayoría de los trabajos tendrán alguna relación con la tecnología. Es que el futuro, lejos de ser algo analógico, promete introducir tecnología en casi todos los aspectos laborales, pero domésticos también, por lo que tener los conocimientos para poder estar a la altura de los desafíos, seguramente brindará una oportunidad única a quien se anime.

Sucede que más allá de buscar un cambio de carrera para aquellos “estancados” en sus trabajos, significa una excelente oportunidad para los jóvenes que están indecisos todavía respecto a su futuro. Sobre todo cuándo se puede tomar un curso online sobre Cisco CCNA y prepararse para poder rendir esta importante capacitación y tener una carta muy importante bajo la manga para los trabajos que llegarán en el futuro próximo.

Es que la certificación CCNA de Cisco es una de las más reconocidas a nivel mundial, que junto con otros cursos que brindan en su academia, son una llave que abrirá numerosas puertas en empresas de todo el mundo, en particular teniendo en cuenta la excelente reptuación que Cisco tiene a nivel mundial.