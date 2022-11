Sadio Mané causa baja con Senegal y se pierde Qatar

Sadio Mané, considerado como el segundo mejor futbolista del mundo en las votaciones del premio Balón de Oro 2022, engrosó la lista de estrellas que se perderán la copa del mundo de Qatar 2022 por motivo de una lesión.

Este jueves 17 de noviembre, la selección de fútbol de Senegal, a través de una conferencia de prensa, confirmó que la máxima figura de su equipo, Sadio Mané, ha sido descartada del mundial, debido a una lesión en el tendón en la rodilla derecha.

Sadio Mané est forfait pour la coupe du monde. Get well soon GAINDÉ 🇸🇳 ❤️‍🔥 #football #senegal #worldcup

