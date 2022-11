Jornada de teatro con entrada libre

-Publicidad-

Homenaje del Senado de la República a periodistas poblanos

La Comisión Nacional Cultural del Movimiento Antorchista anunció un Maratón de Teatro 2022, que se realizará este 18 y 19 de noviembre en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP y en el Teatro de la Ciudad.

Serán puestas en escena obras como Tierra Baja, El Quijote, La Fiera del Ajusco, La Evitable Ascensión de Arturo Ui, La Fonda de las 7 Cabrillas, entre otras, serán las que compongan esta gran jornada teatral.

Vania Mejía, Directora de la Compañía Nacional de Teatro Víctor Puebla, que representará dos obras en escenario, dijo que en este maratón habrá compañías del Estado de México, Baja California Sur y de Puebla como Estado sede.

El trasfondo del teatro antorchista es recordar obras de grandes dramaturgos como Bretch, Moliére, Shakespeare y otros, que han sido olvidados por las nuevas generaciones y permitir al público popular adquirir consciencia y sensibilidad.

En un país con 130 millones de habitantes, hay millones de mexicanos que no han podido apreciar una obra de teatro y no porque no quieran, sino porque las circunstancias se los impiden.

El teatro bien elaborado y dirigido es un mecanismo para despertar en el individuo emociones profundas, además, es un arte concientizador, porque lleva un mensaje muy directo al público que le hace analizar su realidad.

Las obras teatrales serán las siguientes:

Viernes 18 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad. 11 horas. Cabaret. 12.30 horas. Tierra Baja. 13.30 horas. Moliére. 17 horas. El Quijote. 18.30 horas. La Fiera del Ajusco.

Sábado 19 de noviembre, en el Teatro del CCU. 11 horas. La Evitable Ascensión de Arturo Ui. 12.30 horas. Monte Calvo. 13.30 horas. La Fonda de las 7 Cabrillas.

Homenaje a periodistas poblanos

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, entregó el martes en la Ciudad de México, un diploma de reconocimiento por muchos años de labor en favor de la justicia, la objetividad y la honestidad, a un grupo de periodistas de Puebla y de Tlaxcala.

La trayectoria de los comunicadores, dijo, es ejemplo para las nuevas generaciones, pues queda demostrado que cuando se actúa con integridad, la ética es inquebrantable al servicio de la sociedad.

Recibieron el diploma los decanos del periodismo Gabriel Sánchez Andraca, Alfonso Yáñez Delgado, Raúl Torres Salmerón, María de los Ángeles García, Jesús Contreras Flores, Javier Rodríguez y el fotoperiodista Ángel Romero Vidal, así como Leticia Montagner García y Luis Alberto González.

Hubo entrega de diplomas post mortem para Víctor Manuel de la Vega y Mauro González Rivera, que fueron recibidos por sus hijos Manuel de la Vega y Luis Alberto González.

Por sus 74 años de estar al aire, la estación Radio Huamantla de Tlaxcala fue reconocida por el Senado de la República. Recibieron el reconocimiento Irma García Izozorbe y la periodista Noemí Carmona.

En fin, como dicen las coplas flamencas:

A precio muy elevado

se cotiza la honradez,

cada hombre honrado

vale por lo menos diez.

—

No cantes nunca victoria

aunque en el estribo estés,

hay muchos que en el estribo,

se han vuelto a quedar de pie.

raultorress@hotmail.com