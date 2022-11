-Publicidad-

La Secretaría de Salud de Puebla puso en marcha la campaña de vasectomía sin bisturí, como un método de planificación familiar, por lo que todos los varones que quieran practicársela pueden acudir a las unidades médicas, cuyo proceso es gratuito y tardan alrededor de una hora.

Así lo anunció, en rueda de prensa este jueves, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, en el marco del Día Mundial de la Vasectomía que se conmemora este 17 de noviembre, por lo que detalló que la campaña estará vigente durante un mes en el estado.

El funcionario refirió que este jueves estarán en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Sanctorum de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues es un método que contempla una pequeña incisión a través de un procedimiento quirúrgico sin incidencias, que es ambulatoria con una efectividad muy alta.

Dijo que será desarrollado en las unidades médicas de Zacatlán y Tepeaca el 24 de noviembre; en Tlatlauquitepec, Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán el 25 del mismo mes, en un horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

Además de que los interesados pueden consultar todos los detalles en las cuentas de Twitter y Facebook, así como solicitar información al número 221 180 1833.

Como parte de la campaña, se detalló que la participación de hombres en la planificación familiar y anticoncepción permite que se compartan responsabilidades anticonceptivas con la mujer y posibilita eliminar estereotipos de género.

Además de que se hace con el propósito de crear conciencia de la existencia de la vasectomía como una excelente alternativa anticonceptiva para los hombres que ya no desean tener más hijos.

De acuerdo con la página de la dependencia, se la puede realizar todo hombre con paternidad satisfecha de los 20 a 64 años de edad, al momento que lo desee, en centros de salud de primer nivel y hospitales de segundo y tercer nivel de Puebla, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Requisitos y pasos a seguir

Los requisitos a cumplir con la CURP y una copia; comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres meses con copia, la credencial de elector vigente y una copia.

Los pasos a seguir son acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, solicitar información detallada sobre orientación, consejería e instrucciones pre-operatorio, si el usuario está interesado solicitará la hoja de consentimiento que será proporcionada en la unidad médica.

Posteriormente deberá firmar la hoja de consentimiento informado del método anticoncepción quirúrgica, para pasar a la realización de la operación quirúrgica, la cual en promedio dura una hora.

Para el día del procedimiento se debe acudir con el área púbica rasurada, desayuno ligero, suspensorio o ropa interior ajustada, acompañado de un familiar y al retirarse no deberá manejar algún tipo de vehículo.