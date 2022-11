Canelo Álvarez apuesta a que México llegará a la final de Qatar

El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez externó su confianza y su apoyo a la selección mexicana de fútbol durante el mundial de Qatar 2022, asegurando que, incluso, ya había apostado a que equipo nacional llegará hasta la gran final del torneo.

A pesar de que el boxeador tapatío, “Canelo” Álvarez, se encuentra fuera de los planos estelares de su disciplina, luego de que se sometiera a una cirugía en su mano izquierda atendiendo una lesión, motivo por el cual ha entrado en fase de recuperación, el atleta, no se ha alejado, ni perdido pista de lo que ocurre en el mundo deportivo.

Ejemplo de lo anterior fue que durante la conferencia de la presentación de su nueva marca de bebidas, “Viva México Cabrones” (VCM), habló acerca del “Tri”, así como de sus esperanzas por verlo peleando por el título mundial, más allá de los últimos partidos del equipo.

Congrats to @canelo launching his new drink @vmcdrinks 🇲🇽🔥

The Undisputed Super Middleweight Champion Canelo has a new business venture called VMC «Viva Mexico Cabrones»

Will Canelo have success in new business?

Will he be ready to return in May? pic.twitter.com/Kro32eFusQ

