Genética de una organización

Por: Mtra. Rocío Barragán de la Parra

Cuando una organización es capaz de comprender en qué negocio se encuentra, está identificando su ADN o información genética, la cual se apuntala en el llamado enfoque empresarial, que consiste en definir la mirada con la que decide relacionarse o no con sus clientes, y la manera como determina hacerlo.

La empresa puede definir su presencia en el mercado considerando sólo sus capacidades de producción; ponderando la calidad de sus bienes y servicios, o su potencial para generar estrategias de colocación de productos en el punto de venta o en el anaquel. Esta es una visión llamada hacia adentro, lo que implica que la empresa potencia las capacidades que posee. Cuando además de sus facultades, la organización también escucha y atiende lo que el mercado quiere o necesita, se dice que tiene una mirada hacia afuera; es entonces que también asume un compromiso de responsabilidad social.

No hay fórmula que garantice el éxito de un negocio; sin embargo, es posible reducir los riesgos de fracaso cuando se tiene claro qué necesidad se cubre o satisface. Por ejemplo, una organización que se dedica a confeccionar y/o comercializar prendas de vestir, no vende en sí misma ropa, sino soluciones para cubrir el cuerpo de la intemperie (llámese frío o calor). Lo mismo pasa con la industria de los alimentos, que de manera central cubre la necesidad del alimento a través de diversas propuestas culinarias, que pueden satisfacer los deseos del consumidor, diversificándose así la oferta: comida corrida, buffet, menú a la carta, alimentos de especialidad, antojitos, etc.

Para decidir entre las múltiples opciones, es importante tomar en cuenta no sólo el gusto del consumidor, sino la oferta misma: marca, presentación, color, sabor, tamaño, empaque y otros atributos del producto. La relación entre la necesidad central que la empresa atiende con el bien o servicio que oferta y los atributos de este, fundamentan la posibilidad de satisfacer la expectativa del consumidor.

Después de que el cliente experimenta satisfacción o bienestar a través del producto, la empresa tiene un último cometido: generar experiencias de valor a través de servicios extendidos como entregas a domicilio, garantías, líneas telefónicas o sitios web de atención permanente que fundamentan la construcción de una relación de valor con el cliente.

Para lograrlo y generar procesos redituables y sustentables en el tiempo, es necesario que las organizaciones se mantengan siempre atentas a las tendencias en el mercado, al comportamiento y perfil de sus consumidores, para desarrollar nuevas y variadas formas de entregar bienestar y satisfacción en términos no sólo de producto, sino de servicio y atención al cliente, que fortalezcan la fidelidad y lealtad entre la marca y su mercado.

Algunas organizaciones también han entendido la importancia de sumarse o contribuir socialmente a través de acciones o recursos materiales, humanos o económicos; lo que les permite estar cerca de la comunidad y reconocer en ella no sólo la posible generación de empleos o apoyos, sino un genuino interés por adherirse al logro de necesidades particulares de la región que, a largo plazo, permiten cohesionar las relaciones y los intereses de quienes la conforman.

De este modo, la visión de la empresa determina su personalidad, define dónde está el negocio, cuáles son las cualidades que diferenciarán su bien o servicio de la competencia y cómo se generarán experiencias significativas con el cliente.

