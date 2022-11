-Publicidad-

En lo que va de 2022, usuarios de Agua de Puebla ha interpuesto 50 demandas de amparo por cobros excesivos y cortes de servicio; uno de los casos es el de Guadalupe Ábrego, que está en espera de resolución en la SCJN y podría fijar un precedente.



Así lo dio a conocer este miércoles, en rueda de prensa, el abogado Omar Jiménez Castro, quien refirió que también se han interpuesto hay cinco derechos de petición y otros reclamos, aunque –aseguró– hay más personas inconformes, pero evitan este proceso por miedo a perderlo y represalias.

Sobre el caso de Guadalupe Abrego, mujer de la tercera edad, refirió que presentó su amparo el 20 de diciembre de 2021, pues la empresa le estaba cobrando 58 mil metros cúbicos de agua al mes.

La señora –explicó– no vivió los dos años de pandemia en su domicilio y al momento de pagar, se le pedía aproximadamente 23 mil pesos, por lo que se tuvo que demostrar que ella tenía razón y se le volvió a reconectar el servicio de drenaje el pasado mes de enero y el 29 de julio se le notificó la sentencia de protección.

«Demostramos que Agua de Puebla no tiene la razón, le reconectaron el servicio de agua, de drenaje como por 15 o el 18 enero de esta año y el 29 de julio me notifican la sentencia que ampara y protege (…) Agua de Puebla no se queda callada y promueve un recurso de revisión, que es el último que se tiene, no les asiste la razón porque en esa sentencia hay una contradicción», detalló el abogado.

En este sentido, Jiménez Castro previó que, el 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a emitir una sentencia y fijará un criterio que va a anular sus costos excesivos y será un golpe duro a la privatización.

