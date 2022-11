-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta buscará una reforma a la ley electoral de Puebla a fin de que haya una revisión más profunda a las personas que aspiren a un cargo público y evitar que partidos políticos impulsen a delincuentes de candidatos.

Esto, luego de que recordó que en la zona de Quecholac el año pasado fue postulado como candidato Alejandro Martínez Fuentes, ahora detenido, es hermano de “El Toñín”, líder huachicolero en la zona y quien es buscado por las autoridades judiciales.

Refirió que lo que sucede es que los partidos solo presentan los documentos que solicita el Instituto Electoral del Estado (IEE) y si cumplen con ellos, son registrados, por lo que “pueden poner de argumento” ello, y ante eso son necesarias mayores atribuciones para la revisión de los expedientes.

Dijo que giró instrucciones para que por medio de la Consejería Jurídica se presente la modificación legislativa para que el Instituto Electoral del Estado (IEE) tenga más atribuciones, sin que haya un tipo de discriminación.

Aseveró que se busca transparentar el proceso de selección, pero sobre todo evitar la participación de criminales para que no solo se tome como requisito una carta de no antecedentes penales para avalar el registro de un perfil como candidato, sino otros más.

Consideró que se deben tomar en cuenta acusaciones, sanciones, investigaciones y vinculaciones con delincuentes de Puebla u otros estados, así como no debe violar los principios de inocencia de perfiles, discriminar a los aspirantes a un cargo político electoral.

“Creo que se merece una reforma, hay que hacer una reforma a la Ley Electoral del Estado que no sea discriminatoria, que no viole los principios de inocencia y de materia a los órganos electorales. Se merece un análisis más profundo, capaz que en Quecholac presentan otro familiar de Antonio Martínez, El Toñín”, expresó.

Esto, al tiempo de señalar que el Partido Acción Nacional (PAN) fue quien candidateo a personajes dudosos en Quecholac y Tecamachalco, siendo en este último a Inés Saturnino López Ponce, aunque por el PSI, detenido hace unos días por impedir la aprehensión de un delincuente mayor.

Marcha no es para que se promocionen políticamente

En otro tema, Barbosa Huerta indicó que la marcha del 27 de noviembre es ciudadana para apoyar a la cuarta transformación, por lo que no es para que algún actor político se promocione, pero consideró que seguramente se contará con la presencia de diferentes fuerzas políticas.

Indicó que en este movimiento no se busca hacer un llamado electoral, ni a perfiles que pretenden participar en la próxima contienda electoral del 2024, pues solo se apoyará a las acciones que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el gobierno federal.

«Va a ser una marcha, seguramente será apoyada por algunas fuerzas políticas, pero va a ser la expresión ciudadana de apoyo a la cuarta transformación, que no se confunda, aquí no estamos haciendo llamados electorales ni para perfiles para ninguna candidatura, no, no hay recursos públicos planeados para gastar en esto, absolutamente no”, asentó.

El mandatario reiteró que los personajes que se manifestaron el 13 de noviembre en la capital de Puebla, así como en la Ciudad de México lo hicieron con intenciones electorales, pues buscan que los privilegios regresen para un solo sector de la sociedad.

Agradeció que al senador Alejandro Armenta Mier que haya dicho que se suma a la marcha, pues como presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta y es bienvenido, pues será un honor que esté presente, ya que también forma parte del movimiento.

Asimismo, dijo que, si alguien dudada que Armenta Mier quiere ser candidato luego de su destape oficial que hizo el lunes, pues “el único que lo pensaba” era el propio legislador morenista, por lo que le deseó que le vaya bien como a todos los que aspiran a ser candidatos de Morena a la gubernatura.

LPR