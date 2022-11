-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que en los siguientes días vendrá a Puebla el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para hablar de los proyectos que se ejecutarán como parte del instituto, entre ellos el hospital de Amozoc, el cual, dijo, sí tendrá recursos.

Esto, luego de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se aprobaron recursos para la construcción del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se tiene planeado con una capacidad de 260 camas y el predio para ello ya fue aprobado por el Congreso local.

Ante esto, en rueda de prensa, el mandatario poblano, manifestó que hace una semana y media tuvo una reunión con el director del instituto en la que hablaron sobre la edificación de este nosocomio, así como del que se ubicará en el mismo sitio del exhospital San Alejandro, la ampliación del de La Margarita, y el destino que tendrá el edificio de CIMA.

Sobre este último, recordó que el entonces el exdelegado en Puebla, Enrique Doger Guerrero, adquirió para el instituto en una “rara” compra-venta, por un monto de 400 millones de pesos que se pagó al Grupo Medicus, propietario del inmueble.

Explicó que en dicho encuentro pactaron que después de la Asamblea General que se hace a nivel nacional y que se realizará este 15 de noviembre, Robledo Aburto visitará la entidad para dar una conferencia de prensa e informar sobre dichos temas.

Sin embargo, afirmó que es falso que haya una falta de recursos para el desarrollo del hospital IMSS en Amozoc, pues es un proyecto que –sostuvo– “no está perdido”, aunque es el funcionario federal al que le corresponde dar información sobre ello, por lo que él no lo va hacer.

“No está nada perdido, no es cierto que no hay recursos, de acuerdo, para que no diputados del PAN digan que los consiguieron, porque ni están enterados, entonces viene pronto el director para hablar de estos tres temas”, asentó.

Es de mencionar que el fin de semana el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, comentó que la mayoría de legisladores del Morena rechazaron la propuesta de etiquetar recursos para el hospital de Amozoc, que es una demanda que se tiene desde el año pasado.

Puebla no se sumará a esquema IMSS-Bienestar, reitera

En otro tema, Barbosa Huerta reiteró que Puebla no se sumará al programa IMSS- Bienestar, pues los servicios de salud se mantendrán a cargo del estado, por lo que únicamente habrá coordinación en los temas de cáncer de mama, hemodiálisis y hemodinamia.

El mandatario refirió que ya habló con Robledo Aburto para establecer que sólo habrá trabajo conjunto entre el estado y organismo federal para el tratamiento de dichos padecimientos, pero no se sumará al otro esquema.

En ese tenor, el titular del Poder Ejecutivo dijo que ya se está licitando la construcción de un nuevo hospital en Puebla, en referencia a la Unidad de Oncología pediátrica que se ubicará en el Hospital para el Niño Poblano (HNP), así como el de cardiología.

Señaló que la administración estatal seguirá realizando inversiones en el sector Salud, por lo que igual se tendrá la cámara multisensorial para personas con autismo, así como unidades de hemodiálisis propias.