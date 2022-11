“Me siento traicionado”; Ronaldo estalla contra Manchester United

-Publicidad-

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo rompió el silencio acerca de su descontento con su club, el Manchester United, a lo largo de la última campaña. El lusitano incluso aseguró que más de uno lo quiere fuera de la institución.

Cristiano Ronaldo se ha vuelto motivo de furor, luego de que la cadena de televisión británica TalkTV publicara una serie de declaraciones hechas por el futbolista relacionadas a los problemas internos que ha vivido dentro del Manchester United.

Entre sus revelaciones más notables, el pentacampeón de Champions League habló sobre los roces con el Director Técnico, Erik ten Hag, así como con la directiva del club.

“Creo que los hinchas deberían saber la verdad… No le respeto (a Erik ten Hag) porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar… No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club. Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado», indicó el astro luso.

🚨🗣️ Cristiano Ronaldo hablando sobre Erik ten Hag: «Yo no lo respeto porque él no me respeta; si no me respetas, nunca te voy a respetar.» #MUFC pic.twitter.com/XzncBXq34j — Diablos Rojos (@DiablosRojosEs) November 13, 2022

Además de lo anterior, el portugués señaló que el club ha mostrado tal despego hacia él que ni siquiera cuando atravesó por momentos personales difíciles recibió el más mínimo apoyo, poniendo de ejemplo cuando falleció su hijo.

«El Manchester United no mostró empatía en absoluto”, mencionó Ronaldo, a lo cual añadió que incluso, los seguidores rivales del Liverpool le mostraron mayores gestos de apoyo que su propio equipo: “Sus aficionados (Liverpool) hicieron un minuto de silencio por la muerte de mi hijo y realmente me sorprendió», recalcó el camiseta 7 de los “Red Devils”.

La respuesta del Manchester United

Ante esta situación, este lunes 14 de noviembre, el Manchester United publicó un comunicado de prensa en el que indicó que se analizará lo ocurrido con Ronaldo y sus declaraciones. Y aunque no expresó nada sobre si habrá represalias o alguna sanción, la institución dejó en claro que su prioridad será la unidad de aquellos que componen al club.

“El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, mencionó el equipo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez en la que Ronaldo atraviesa por momentos de tensión con el conjunto rojo de Manchester. Y solo hay que recordar a mediados de octubre, durante un juego de liga frente al Tottenham hotspur, Ronaldo causó controversia luego de que abandonara la banca de su equipo a la mitad de un partido, después de que el entrenador decidiera que no disputaría ni un solo minuto, gastando su último cambio.

Es así que todo este contexto, aunado a las declaraciones de Ronaldo, ya han gestado rumores sobre que en el próximo mercado de invierno el portugués estaría buscando nuevos aires.