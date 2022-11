George Russell se llevó la victoria en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 (F1), mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez culminó en el séptimo puesto, aunque entre controversias con su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen.

La carrera comenzó un tanto problemática ya que a unos metros de la arrancada Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo chocaron y quedaron fuera.

Para la séptima vuelta Lando Norris y Charles Leclerc también se pegaron, pero ninguno quedó fuera. Esto sí provocó que el piloto de Ferrari quedara en último lugar y Pérez por su parte fuera segundo detrás de George Russell. Si bien era temprano en la competencia, “Checo” parecía que estaría compitiendo con el británico por la bandera a cuadros.

Para la vuelta 20 el tapatío comenzó a tener problemas con sus neumáticos y así se lo hizo saber a su equipo. Entró a pits y le hicieron el cambio a medios, pero no funcionó.

De la vuelta 61 en adelante se le vino el mundo encima al mexicano, quien se encontraba para ese entonces en tercer lugar Primero perdió la posición ante Carlos Sainz y, sucesivamente, ante Charles Leclerc, Fernando Alonso e incluso frente a su compañero de escudería, Max Verstappen, quine recibió indicaciones de Red Bull para apoyar a Pérez, situación que generó la polémica entre el equipo de los taurinos.

Con su séptima posición y el cuarto lugar del monegasco, ahora ambos se encuentran igualados en la segunda posición de la tabla de pilotos con 290 puntos. El subcampeonato se jugará la próxima semana en el Gran Premio de Abu Dhabi.

That battle for second rumbles on to Yas Marina! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/GxeSHYETz1

Con respecto al resultado de este GP de Brasil, al final la carrera fue ganada por Russell, que vio completado el podio con su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton, que fue segundo, y por Sainz de Ferrari.

God Save The King rings out on an F1 podium for the first time 🇬🇧#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/G02RpMUigA

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022