El torneo más importante del fútbol está a siete días de iniciar en Qatar, con la presencia de estrellas de este deporte, pero también la ausencia de varias figuras que se quedaron en el camino porque no fueron convocados, no consiguieron boleto de su Selección o se lesionaron.

En Ángulo 7, armamos un 11 ideal con las estrellas que se perderán el torneo. A continuación, te mostramos la alineación:

Portero:

En el arco hay varias opciones para elegir. Primero, encontramos los casos de Jan Oblak, portero estrella de La Liga con el Atlético de Madrid, y Gianluigi Donnarumma, campeón de la Eurocopa y actual guardameta del París Saint-Germain (PSG), pero cuyas selecciones, Eslovenia e Italia respectivamente, no clasificaron al mundial.

Gigio Donnarumma es el primer portero en toda la historia que gana el premio MVP en una Eurocopa. El chico que todos conocimos tras atajarle un penal a Toni Kroos en su debut ya se grabó en la historia del máximo torneo europeo del fútbol de selecciones. INMENSO. pic.twitter.com/hNssmNkWcK — Invictos (@InvictosSomos) July 11, 2021

Aunque también está el caso de David De Gea, portero del Manchester United que, tras un pasado reciente de críticas, en la última campaña ha visto un repunte en su carrera. No obstante, sus actuaciones no fueron suficientemente sobresalientes para los ojos de Luis Enrique que no lo tomó en cuenta con España.

Fighting together. Winning together 🔴 pic.twitter.com/60gjaDKUPn — David de Gea (@D_DeGea) October 30, 2022

Defensas:

En la zaga defensiva, en la parte central, nuevamente aparece otro representante de Italia, Leonardo Bonucci, fundamental en la obtención de la Eurocopa 2020 y actual futbolista de la Juventus. Acompañándolo, estaría David Alaba, campeón de Champions League con el Real Madrid, pero que con Austria también se quedó al margen en la clasificación al mundial.

Decían que le iba quedar grande el número 4, en la primera temporada de David Alaba con el Real Madrid ha ganado Supercopa, Liga y Champions. ¡QUÉ FICHAJAZO! 💯 pic.twitter.com/y2vLpYLDKq — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) June 25, 2022

Con respecto a los laterales, esta estaría compuesta por dos futbolistas compañeros en selección y en clubes, pero que una lesión los ha dejado fuera de la convocatoria de su país. Y estos serían Ben Chilwell y Reece James, ambos futbolistas del Chelsea y de Inglaterra. Mientras el primero ha sufrido una lesión en el tendón de la corva, James, se ha visto afectado por una lesión en la rodilla.

#Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Reece James: El lateral derecho sufrió una lesión en la rodilla, se trata de una distensión de ligamentos. Ben Chilwell: el defensor sufrió «una lesión importante» en el tendón de la corva durante el último partido ante Dinamo Zagreb por la Champions League. pic.twitter.com/JAzOFZZAHg — Tobi 🎙 (@TobiasLarroza) November 10, 2022

Mediocampistas:

Con relación al medio campo, otra vez aparece una dupla, ahora de la selección de Francia campeona del mundo en 2018. Y es que tanto N’golo Kante como Paul Pogba, por una lesión, Kante en el tendón de la corva y Pogba en la rodilla, se han quedado fuera de la defensa de sus título mundial, marcando dos de las bajas más sensibles no solo para los galos, sino que para el torneo en general.

Que suerte tiene Francia de tener estos recambios para Kanté y Pogba. pic.twitter.com/TTjjQyOBFQ — David🇦🇹🤍 (@Alabismo__) November 9, 2022

El tercer elemento en el mediocampo sería el alemán Marco Reus, al que nuevamente un tema físico le cortó el sueño mundialista. Y es que cabe recordar que, en 2014, cuando vivía uno de sus mejores momentos en su carrera, una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo los dejó fuera del mundial de Brasil, mismo en el que Alemania se coronó con el título.

Ahora, para este 2022, el mismo jugador solicitó su exclusión de la lista de su país alegando un cansancio, además de que no se ha recuperado del todo de una nueva lesión en el tobillo.

El calvario de Marco Reus: ✘ Mundial 2014 (lesión).

✘ Euro 2016 (lesión).

✘ Confederaciones 2017 (lesión).

✘ Euro 2020 (se bajó solo para recuperarse).

✘ Mundial 2022 (lesión). Se ha perdido 5 grandes torneos. Qué injusta ha sido la pelota con él. MUCHA FUERZA, REUS. pic.twitter.com/5MFhrz2l1A — Invictos (@InvictosSomos) November 10, 2022

Delanteros:

En la parte frontal, como media punta, sobresale el caso de Roberto Firmino, figura brasileña de la Premier League con el Liverpool, pero que a pesar del gran año que ha visto, fue borrado de los planes del estratega Adenor Leonardo Bacchi “Tite”.

🇧🇷 Bobby Firmino lleva un principio de temporada increíble, reivindicando su puesto 🆚 13 partidos

⚽️ 7 goles

🎯 3 asistencias

🔋 10 G+A pic.twitter.com/cicVxgT7qL — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) November 13, 2022

Así mismo, como extremo, está el caso del mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Corona, que una rotura de peroné y ligamentos del tobillo le ha obligado a bajarse del barco del “Tri”, más allá de los deseos de Gerardo “Tata” Martino por llevarlo a Qatar.

¡A 🇶🇦 vamos todos juntos! 🇲🇽 👊🏻

Sabemos que estarás con nosotros, Jesús Manuel Corona. 💚 #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/CnNv2jYgME — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022

Y para finalizar en la punta, aparece la que probablemente sea la ausencia más notable, Erling Haaland, atacante que a nivel de clubes se ha convertido en un goleador intratable, pero que, a nivel de selecciones, con Noruega, consiguió el pase mundialista.

Haaland está arrasando con el City; y con Noruega lleva ya 21 goles en 23 partidos. Lo normal es que se convierta en el máximo goleador histórico, superando de una vez el viejísimo récord de Jørgen Juve (33), un jugador retirado en…¡1938! pic.twitter.com/ljFGbEV4Eg — Fεrnando* (@ferescamillo) November 10, 2022

¿Tú a quién agregarías para que formen la banca de este equipo? Cuéntanos

LPR