Activan fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México

-Publicidad-

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó este sábado la contingencia ambiental fase 1 por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, para disminuir la exposición de la población a la contaminación y evitar así riesgos a la salud.

La contingencia inició luego de que a las 3 de la tarde se registrara una concentración máxima de ozono de 155 ppb en la estación de monitoreo de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Lo anterior, luego de una muy alta radiación solar junto con viento débil, lo que generó el estancamiento de los contaminantes y una formación importante de ozono.

Como medidas de protección a la salud, la CAME recomendó evitar hacer actividades al aire libre entre la 1 y las 7 de la noche; suspender cualquier actividad al aire libre en el mismo horario; así como no fumar, especialmente en espacios cerrados y mantenerse atentos sobre la calidad del aire.

Para apoyar con la reducción de emisiones, recomendó reducir los viajes, así como evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas y otros productos con solventes.

También exhortó a la población a cargar gasolina después de las 6 de la tarde y antes de las 10, revisar y reparar fugas en instalaciones de gas, reducir el uso de combustibles y, al cocinar, usar recipientes con tapa.

Así queda el Hoy No Circula

-Publicidad-

Respecto al Hoy No Circula, destacó que para el domingo 13 de noviembre deberán suspender viajes en horario de 5 de la mañana a 10 de la noche los vehículos de uso particular con holograma 2; los de uso particular con holograma 1 cuyo dígito sea 0, 2, 4, 6 y 8, así como los que tengan matrícula solo con letras.

También deberán suspender circulación los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación placa 7 y 8.

También habrá restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas a tanque estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca, cuya terminación matricular sea par.

- Publicidad -

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex.