Salida de Larcamón me tomó por sorpresa: director del Puebla

Carlos “Bufalo” Poblete, director Deportivo del Club Puebla, reveló que la partida del Director Técnico Nicolás Larcamón le tomó por sorpresa, pues incluso ya había sostenido pláticas con él acerca del futuro del equipo en el Clausura 2023.

El ex futbolista chileno, leyenda de “La Franja” y actual directivo del club, Carlos “Bufalo” Poblete, habló para el diario Marca acerca de la reciente salida de Nicolás Larcamón del equipo. El “Bufalo” si bien expresó que fue una situación que no esperaba, indicó que tampoco han existido resentimientos, pues entendió que son cosas del fútbol y externó sus mejores deseos al estratega argentino y su equipo de trabajo.

«Fue una cosa que vino de un momento a otro. Nosotros habíamos roto filas con el plantel, la situación era normal para regresar y preparar el próximo torneo. Nicolás nos expresó en los últimos días su deseo y la verdad es que nos sorprendió, pero es parte del fútbol… Es una situación que se ha vivido muchas veces y hay que darle para delante nada más, desearle lo mejor, agradecerle a él y a su cuerpo técnico todo su trabajo”, mencionó Poblete.

Conectamos desde el día 1️⃣ para fortalecer esta IDENTIDAD PUEBLA🔵 Nos apoyaste y crecimos juntos, ahora es momento de apoyar tu decisión🤝🏻 ÉXITO EN TUS FUTUROS PROYECTOS👨🏻‍🏫 ¡GRACIAS POR EL LABURO, @NLarcamon!#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/RpOUHUKjAU — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) November 9, 2022

Con respecto a la búsqueda de un nuevo entrenador para el equipo, el chileno aclaró que hay grandes posibilidades de que la institución intente la misma fórmula que con Larcamón. Y es que indicó buscarían un perfil similar, el de un director técnico joven, más allá de que su nombre no figure en el plano local.

«La apuesta por Nicolás fue arriesgada, estaba siendo seguido por el club desde hace un tiempo. Este modelo de entrenador joven, tal vez no muy conocido, es una fórmula que nos funcionó, no sé si vayamos a ir por ese perfil, pero creo que sí ese modelo se acomodó muy bien en el equipo, buscaremos algo por ahí y al final lo haremos saber, cuando tengamos la decisión tomada», explicó el “Bufalo”.

El futuro de Larcamón y los rumores sobre Antony Silva

Además de lo ya mencionado, Poblete se aventuró y aclaró las especulaciones sobre el futuro de Nicolás Larcamón, pues ante su repentina salida surgieron rumores acerca de que esta pudo deberse a que algún otro club de la Liga MX haya pagado su cláusula de recesión, siendo el principal nombrado los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

ETERNAMENTE GRACIAS PUEBLA!!!

Ha sido para mi un inmenso privilegio…. Hoy este capítulo se cierra, pero nuestra historia seguirá unida de por vida!!!

Hasta SIEMPRE @ClubPueblaMX 🎽!!! pic.twitter.com/ZS9beFQxSx — Nicolas Larcamon (@NLarcamon) November 10, 2022

“La decisión de Nicolás es la de tomar un descanso, se especulaban muchas cosas, pero no van por ahí», mencionó el directivo del Club Puebla.

Así mismo, se habló acerca de los rumores que han señalado el interés de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por hacerse de los del guardameta de “La Franja”, el paraguayo Antony Silva. Ante esto, Poblete indicó que si bien habrá cambios en la institución derivados de la salida de Larcamón, Silva no está en planes de venta.

«Los rumores en esta época son muchísimos, nosotros estamos claros que ofertas siempre han venido por nuestros jugadores, motivo que hemos trabajado bien y no sería raro. No había intención de deshacerse de Antony, lógicamente ahora una nueva dirección técnica, pero no creo. Antony está muy cómodo en la ciudad y nosotros estamos muy contentos con él«, sentenció Poblete.