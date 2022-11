-Publicidad-

Tras la muerte de dos hermanas, una de 23 y la otra de 15, ayer al caer en una alcantarilla sin tapa en la alcaldía Iztacalco cuando se dirigían a un concierto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación.

Los sucesos ocurrieron el día de ayer alrededor de las 20:30 horas cuando una de ellas cayó a la coladera, al ver lo sucedido, su hermana intentó rescatarla, pero también cayó. Ambas se dirigían a un concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes a unos 15 minutos del lugar de la tragedia.

Los primeros reportes indican que su padre las acompañaba y que intentó rescatarlas con una cuerda que le proporcionó un vendedor ambulante de la zona, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos (…) Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, dijo la madre de ambas mujeres al arribar al lugar de los hechos.

La muerte de ambas se atribuyó a la escasa iluminación del lugar, que probablemente les impidió percatarse de la alcantarilla, y la nula respuesta de las autoridades correspondientes para reponer la tapa de la coladera que aseguran vecinos del lugar llevaba tiempo así.

Al lugar llegaron elementos de la policía capitalina, así como del cuerpo de Bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), para rescatar los cuerpos de las mujeres e iniciar con las investigaciones que permitan esclarecer lo que ocurrió con exactitud.

Cantante de Zoé lamenta muerte de jóvenes

León Larregui, líder y vocalista de la banda mexicana Zoé, lamentó a través de redes el deceso de las hermanas que iban rumbo a uno de sus conciertos que tuvo lugar ayer en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

“Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche!! LF”, escribió el cantante.

Finalmente, la Fiscalía capitalina anunció que iniciaron una carpeta de investigación tras el accidente y resaltó que personal de atención a víctimas se encuentra proporcionando orientación multidisciplinaria a la familia de las dos jóvenes mujeres.

Editado por Istfan AC