El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) comenzó con los preparativos para la próxima pelea del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutido de la categoría de los supermedianos, incluso, ya tendría a dos posibles contendientes.

Durante la convención anual de la CMB, Mauricio Sulaiman, Presidente de la organización, habló sobre los planes que han estado gestando acerca del futuro para “Canelo” Álvarez. Incluso, adelantó que entre ellos no estaría ni la revancha con Dimitry Bivol, ni un cuarto episódico con Guennadi Guennádievich Golovkin “GGG”.

Y es que de acuerdo al directivo del pugilismo, el próximo rival del tapatío saldrá de la contienda entre los estadounidenses David Benavidez y Caleb Plant, quienes en marzo del 2023 se medirán por el título interino de los supermedianos de la CMB.

The WBC has ordered David Benavidez vs. Caleb Plant in a bout to determine the next mandatory challenger for Canelo Alvarez’s WBC super-middleweight title.

Benavidez-Plant is targeted for March 2023. pic.twitter.com/X8tlIofN04

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 9, 2022