Andy Ruiz contra Wilder: el ganador enfrentará a Fury por el título

El boxeador Andy Ruiz Jr. dio un paso más en su regreso a los planos estelares del pugilismo mundial, luego de que se confirmó que estará entrando en contienda por convertirse en el retador número 1 al título de los pesos pesados.

Luego de que el pasado mes de septiembre, Andy Ruiz, concretara su gran retorno triunfal a los cuadriláteros tras más de un año de ausencia, derrotando al cubano Luis “King Kong” Ortiz, el mexicano ha recibido una noticia que lo ha puesto de nuevo dentro de la órbita de los cinturones mundiales.

Y es que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha ordenado de manera oficial la pelea entre Ruiz y el estadounidense Deontay Wilder, en un duelo eliminatorio donde el ganador se medirá al actual campeón de la categoría de los pesos pesados del organismo, el británico Tyson Fury.

Deontay Wilder VS Andy Ruiz has been ordered as the final eliminator fight to get the mandatory challenger for WBC champion, Tyson Fury!@mihotelpalacio #WBC60 #ViveAcapulco pic.twitter.com/GLlDVtGREI

— World Boxing Council (@WBCBoxing) November 9, 2022