-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que ya se realizó una inspección en el Salón Country, tras los casos de intoxicación en menores, donde se determinó que no hubo venta de alcohol, además de que hasta el momento no se tienen denuncias al respecto.

En entrevista tras la entrega de luminarias para el bulevar Xonacatepec, señaló que en caso de que las especulaciones sobre consumo de bebidas adulteradas sean ciertas, la Secretaria de Salud debería intervenir.

De esta manera, detalló que existe un documento en donde el propio gobierno del estado inspeccionó en el tema del salón y se llegó a la conclusión de que en este lugar no se realizó la venta de bebidas alcohólicas a los jóvenes que resultaron intoxicados en el salón Country Club.

Asimismo, puntualizó que cualquier reforma que plantee el gobierno de Puebla o algún diputado, que permita tener más facultades a los ayuntamientos para intervenir en ese tipo de situaciones son bienvenidas y estarán al tanto de lo sucedido.

-Publicidad-

Por esto último, dijo que si así fuera el caso, es competencia de la Secretaría de Salud, pues después salieron otras versiones de que los jóvenes se excedieron en el consumo de alcohol y una que ya ha sido desmentida, sobre que había sido el salón quien había vendido las bebidas alcohólicas.

Realiza más de 3 mil 800 inspecciones

Indicó que el ayuntamiento ha realizado más de tres mil 800 inspecciones en antros, bares, salones y demás, de las cuales se ha clausurado 630 negocios, de estos más de 300 fueron por no tener permiso para vender alcohol y algunos de ellos, porque habían personas que no certificaron la mayoría de edad y que no se les debió haber permitido el ingreso.

Ante esto, también especificó que ya ha instruido a la Secretaría de Normatividad para que llegue hasta sus últimas consecuencias, por lo sigue invitando a los presupuestos afectados y a los padres de familia a que puedan ayudar a aportar los elementos para poder sancionar a quien se tenga que sancionar.

- Publicidad -

«Si se tiene que sancionar y se tiene que clausurar el salón, que se haga. Si se tiene que denunciar al organizador, que se haga. Si se tiene que denunciar y proceder con el negocio que les vendió el alcohol a los adolescentes, que se haga», expresó.

Por lo que recalcó que es importante que se siga investigando y que se tenga los elementos necesarios para que pueda intervenir, ya sea la autoridad estatal o la municipal, pues es fundamental tener una denuncia previa.