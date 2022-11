-Publicidad-

Debido a que no se ha concretado el convenio con las empresas que integran la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (Citex) para que regulen sus descargas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que se mantendrán las clausuras.

En su tradicional rueda de prensa, cuestionó el retraso de este sector para firmar el convenio con las secretarías de Medio Ambiente y Economía, pues son al menos tres semanas desde que dicho sector hizo el compromiso de reunirse con las dependencias y a la fecha no hay algo concreto.

Por ello, sostuvo que no esperará más tiempo para que los empresarios decidan establecer un acuerdo, pues pareciera que se trató solo de un pretexto dilatorio para que las cosas se queden igual y puedan seguir vertiendo contaminantes al río Atoyac.

“Le pido a Medio Ambiente que intensifique las clausuras en coordinación con Conagua y Semarnat del gobierno federal, cada vez menos pienso que va a hacer nada lo que los empresarios de esa cámara textil puedan aportar como buena voluntad para evitar contaminar”, expresó.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que no hay un verdadero compromiso de la Citex, ya que no solo se trata de firmar el acuerdo y ya, sino que tendrían que poner en marcha sus plantas de tratamiento y eso no se hace de la noche a mañana y, seguro iban a querer tiempo.

Agregó que varias empresas operan sin contar con los permisos correspondientes para funcionar, por lo que son las principales responsables de la contaminación de ríos como el Atoyac, al tiempo de cuestionarlos que están más enfocados en la renovación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que en su compromiso con el medio ambiente.

“Les voy a pedir a las secretarias de Economía y de Medio Ambiente que si ellas ven que no hay posibilidad de avanzar que lo declaren y nos separamos, así de sencillo, yo no puedo estar fingiendo”, remarcó al tiempo de cuestionar sobre cuántas semanas necesitan para firmar el acuerdo.

Esto, al tiempo de recordar que a inicios de octubre la Citex estableció que los afiliados deben respetar las normas de las autoridades en cuanto a las descargas de aguas residuales, manejo de residuos tóxicos, impacto ambiental y cualquier actividad suya que afecte al ambiente, a partir de lo cual se establecieron mesas de diálogo con el gobierno del estado.

Apenas la semana pasada, Barbosa Huerta denunció la negativa de las textileras para firmar el convenio.

Se mantiene proceso sobre La Cuchilla

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que se mantiene el proceso para la declaratoria de utilidad pública de la zona de La Cuchilla, en el cual igual intervendrá la Secretaría de Medio Ambiente para que sea contemplada como una reserva territorial, como unas de sus causas.

Refirió que ya se tuvo una reunión con el equipo jurídico que desarrolla la propuesta, pues se pretende que la declaratoria de expropiación sea lo más completa posible, por lo que se esta fundamentando lo más que se pueda para que se concrete.

“Está formulándose, fundamentándose de manera más completa la causa de utilidad pública para hacer la declaratoria. Hay razones de involucrar a la Secretaría de Medio Ambiente por razones de una reserva territorial, vamos para adelante”, expresó.

Y es que el pasado 2 de septiembre, el mandatario planteó la expropiación de predios en La Cuchilla y en la zona de la 46 Poniente, ante el incremento de índice delictivo que se presenta con la finalidad de que se conviertan en centros de comercio legal.

Asimismo, dijo que al parecer el ayuntamiento de Puebla ya olvidó su planteamiento de realizar el cambio de uso de suelo en la 46 para que de pueda concretar el proceso.

“Al ayuntamiento ya se le olvidó que iba a aplicar el cambio de uso de suelo, ya se le olvidó otra vez, así gobiernan verdad”, remarcó.