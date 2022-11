-Publicidad-

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, rindió un informe sobre el presupuesto asignado, el cual aumentó 13 por ciento en la administración actual, además aseguró que no se han realizado compras de armamento ruso desde 2014.

Durante la conferencia matutina presidencial, detalló el presupuesto recibido y los gastos realizados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en respuesta al cuestionamiento que hizo la reportera Judith Sánchez y a información publicada en un diario de Quintana Roo.

Explicó que entre el primer y el último año de la administración actual el presupuesto recibido tuvo un aumento de 76 mil 670 a 87 mil 42 millones de pesos, es decir, 13.53 por ciento; esta cifra es menor al aumento percibido en las administraciones pasadas que fue de 72.70 por ciento, de 2007 a 2012 y de 33.24 por ciento, de 2013 a 2018.

Cresencio Sandoval mostró que el presupuesto se destina de la siguiente forma: 79 por ciento corresponde al pago del personal, 18 por ciento a gastos de operación y el 3 por ciento para gastos de inversión, dentro de los que se contempla la adquisición de armamento y equipo.

-Publicidad-

En esta administración también se ha asignado a Sedena recursos para los proyectos prioritarios como el Tren Maya, la Guardia Nacional, la construcción de Bancos de Bienestar y los aeropuertos; sumando estas cantidades se llega a un presupuesto total de 104 mil 107 millones de pesos en 2022.

Respecto al armamento ruso afirmó que no se ha comprado desde el 2014, cuando se adquirieron lanzacohetes calibres 60, los cuales fueron entregados en 2018.

“Mencionar sobre algunos aspectos que vienen establecidos en la información publicada en La Verdad Noticias de Quintana Roo. No es correcto, son falsas. Que en la primera mitad de la administración se subió el gasto militar no es verdad. También que tenemos 50 helicópteros de fabricación rusa, no es cierto, ya mencioné que son 18. Que teníamos destinado para la compra de 30 helicópteros MI-17 y MI-18 y que lo sustituimos para mantenimiento, no, siempre ha habido un porcentaje de ese gasto de operación para el mantenimiento no solo de los helicópteros rusos sino de todas las aeronaves”, apuntó.

- Publicidad -

Destacó que el armamento comprado al extranjero es principalmente para las Fuerzas Especiales, ya que el resto es producido por el país, por lo que la mayoría del gasto de inversión se ha destinado a la mejora de la industria armamentística.

Editado por Mariam Rojas