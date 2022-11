-Publicidad-

Las consultas de Estados Unidos a México por presuntas violaciones al T-MEC con su política energética no tuvieron un espíritu de confrontación, por lo que los diferendos se resolverán mediante el diálogo y el Derecho, afirmó Raquel Buenrostro Sánchez, nueva secretaria de Energía.

Así lo expuso este martes la funcionaria federal durante su comparecencia ante ante el Pleno del Senado con motivo de la glosa al IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Al inicio de su comparecencia, sostuvo que México tiene una economía global, donde se trata al inversionista extranjero igual que al nacional, sin discriminación o de favoritismo para ningún lado.

““Estados Unidos es un socio importante para nosotros y prioritario, también nosotros lo somos. Ni a ellos ni a nosotros nos interesa tener ningún tipo de confrontación, y menos en materia energética”, sentenció.

En este contexto, refirió que las dos rondas de preguntas a México por parte de Estados Unidos concluyeron el 3 de octubre, cuatro días antes de que ella asumiera el cargo, pero accedió a dar a un plazo de dos semanas más para hacer revisiones y reunirse con ambos países debido a que “no existe espíritu de confrontación por las partes”.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión a ciertos artículos en los que Estados Unidos y Canadá tienen preguntas, por lo que actualmente se aplican los artículos de la ley del 2014.

Aseguró que, en cuanto haya entendimiento de cómo funcionará y aplicará la nueva reforma en materia energética, se destrabarán las consultas.

Parte de los acuerdos es dar seguimiento a los amparos, los cuales, de acuerdo con la funcionaria, van por buen camino, por lo que confió en que pronto van a llegar a un entendimiento.

En ese sentido, reveló que se han resuelto siete fueros amistosamente, mientras que en otros tres México no es ni demandado, ni demandante.

En cuanto a la soberanía energética, reiteró que la Constitución federal establece que la propiedad de las tierras es originaria de la nación y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, así como de regular el aprovechamiento de los elementos naturales con objeto de una distribución equitativa de la riqueza, por lo que la explotación del litio es exclusiva del Estado.

Reitera interés de inversiones en zona de Istmo

Buenrostro Sánchez agregó que actualmente existe la intención de más de 400 empresas de América del Norte en realizar un proceso de relocalización de Asia a México, lo que es una clara muestra de la importancia del T-MEC.

Al respecto, refirió que industrias de semiconductores buscan invertir especialmente en el Corredor Interoceánico.

Sobre la materia alimentaria, dijo que revisan el marco regulatorio con el fin de llevar una oferta de alimentos cada vez más barata. Además, puntualizó que se busca tener un mayor control de los costos y de la inflación en la canasta básica.

En el largo plazo, agregó la secretaria de Economía, se revisan cadenas de valor y se trabaja con el sector social y privado para atraer nuevas inversiones, así como nuevas oportunidades de negocio.

Senadores preguntan a Buenrostro

En las rondas de preguntas, el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, asentó que la minería es una de las actividades más importantes para la economía nacional, pues contribuye con el 10 por ciento del Producto Interno Bruto y con 400 mil empleos directo, pero señaló el sector enfrenta una serie de dificultades causadas por gobiernos anteriores.

El senador Roberto Juan Moya Clemente, de Acción Nacional, se refirió a las controversias en materia energética al amparo del T-MEC, el estado que guardan y, en caso de perder el arbitraje, a cuánto ascenderían las indemnizaciones que tendría que cubrir el Estado mexicano.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, señaló que 2022 se perfila para ser un tercer año consecutivo con salidas de capitales en instrumentos financieros.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez puntualizó que la inversión sigue rezagada en 1.9 por ciento respecto a su nivel prepandemia y 11.5 por ciento respecto a su nivel máximo, alcanzado en 2015.

Del PVEM, la senadora María Graciela Gaitán Díaz afirmó que la vocación de servicio de Buenrostro Sánchez da cuenta de que las mujeres tienen la capacidad para desempeñar cargos de decisión en beneficio de la población.

Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del Grupo Parlamentario del PT, mencionó que, a cuatro años del inicio del proceso de transformación, el modelo neoliberal se ha disminuido.

La coordinadora de la bancada de Encuentro Social, Sasil de León Villard, destacó que nuestro país creció un 4.8 por ciento luego de una caída de 8.2 debido a la pandemia.

Por el PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, aseveró que la Secretaría debe darle resultados a la población, pues no lo han hecho en cuatro años.

El senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, denunció que el PIB per cápita es menor al que teníamos en 2018, lo cual no se debe a la pandemia por Covid-19, sino a una falta de estrategia y el establecimiento de políticas públicas basadas en creencias y no en evidencias. Además, el legislador advirtió que en el 2023 podría haber una estanflación.

LPR