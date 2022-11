-Publicidad-

Rumbo a la elección presidencial de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a Morena fijar reglas claras para que los aspirantes que ya iniciaron recorridos y eventos por el país contiendan por la candidatura del partido.

Este lunes, ante la pregunta sobre la necesidad de que se establezcan normas y reglas para que los posibles candidatos puedan realizar campaña en forma y regla, el Ejecutivo federal señaló que eso le corresponde a Morena, lo que a él le importa es que haya democracia.

“Pues eso le corresponde a Morena, yo nada más lo que sostengo es que no debe de haber tapados y no debe de haber dedazo, y que debe ser el pueblo el que elija. Y no sólo en el caso de Morena, sino en todos los casos”, expresó López Obrador.

En ese sentido, sostuvo que la elección del candidato para las presidenciales de 2024, debe ser a través de una consulta, donde la sociedad civil tenga la última palabra.

“En el caso de Morena, pues ya se dejó de manifiesto y así en los estatutos de que tiene que ser el pueblo y que pueden ser encuestas, y ya”, agregó y justificó que con este método de elección, la sociedad “los tienen que conocer, tienen que saber quiénes son, qué proponen”.

Asimismo, recomendó que los presidenciables actúen conforme a los estatutos dictados por la ley electoral, sin descuidar sus responsabilidades y obligaciones.

“Y por eso también en los tiempos libres, sin dejar su trabajo, sin que se violen las leyes, y en especial la electoral, pues pueden hacer actos los que quieran participar”, afirmó el mandatario.

Finalmente reiteró su posición y dijo “si hay que definir ya reglas, pues eso le corresponde a Morena, no es un asunto de nosotros. A mí lo que me importa es que haya democracia, que el pueblo mande, que el pueblo decida”.

