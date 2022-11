Manchester y Barça, por los play-offs de la Europa League

La rivalidad entre Manchester United y el Fútbol Club Barcelona, misma que hace poco más de una década tuvo dos finales de Champions League, en 2009 y en 2011, tendrá un nuevo capítulo, ahora en la fase de los play-offs de la Europa League.

Este lunes 7 de noviembre se llevó a cabo desde la sede la de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en Nyon, Suiza, el sorteo de los cruces de los Play-Offs de la la Europa League, siendo esta la primera ronda de eliminación de la presente campaña 2022-23 del segundo máximo torneo continental de clubes de Europa.

Cabe recordar que en está etapa, previa a los octavos de final, se estarán cruzando en duelos de eliminación aquellos equipos que finalizaron la fase de grupos de la Europa League como segundo lugar de sus respectivos sectores, con aquellos clubes que fueron relegados está competición luego de que culminaron en los terceros puestos de la fase grupos de la presente Champions League.

Los duelos de Play-Offs:

– Barcelona (España) vs Manchester United (Inglaterra)

– Juventus (Italia) vs Nantes (Francia)

– Sporting de Lisboa (Portugal) vs Midtjylland (Dinamarca)

– Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs Stade Rennes (Francia)

– Ajax (Países Bajos) vs Unión Berlín (Alemania)

– Bayer Leverkusen (Alemania) vs Mónaco (Francia)

– Sevilla (España) vs PSV Eindhoven (Países Bajos)

– Red Bull Salzburgo (Austria) vs Roma (Italia)

