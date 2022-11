Los equipos de la Liga MX, Atlas, Club Pachuca, Club León y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), conocieron a los que serán sus primeros dentro de su participación en el torneo de la Concachampions 2023.

Este lunes 7 de noviembre la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) realizó el sorteo de los octavos de final de la edición 2023 de su máximo torneo de clubes, la Concachampions, misma con la que estará dando inicio dicha competición.

Para esta cita, el exfutbolista argentino, naturalizado mexicano, del Pachuca y de los Tigres, pentacampeón de Liga MX y tricampeón de la Concachampions, Damián Álvarez, y el costarricense Rodney Wallace, campeón de la Major League Soccer (MLS) con los Portland Timbers, fueron los invitados de honor, mismos que realizaron la revoltura de los bombos y la repartición de los cruces para esta etapa.

Cabe recordar que de los 16 equipos participantes, México fue representado por cuatro escuadras: el equipo campeón tanto del Apertura 2021 como del Clausura 2022, el cual fue el Atlas de Guadalajara siendo bicampeón de ambos, los subcampeones de estos dos mismos torneos, León y Pachuca respectivamente, y el equipo que mayor cantidad de puntos sumó en ambas campañas, siendo este el Tigres de Nuevo León.

Los duelos de los octavos de final de la Concachampions 2023:

– Violette (Haiti) vs Austin Football Club (Estados Unidos)

– Tauro (Panamá) vs Club León (México)

– Tigres UANL (Mexico) vs Orlando City (Estados Unidos)

– Motagua (Honduras) vs Club Pachuca (México)

– Real España (Honduras) vs Vancouver Whitecaps (Canadá)

– Alajuelense (Costa Rica) vs Los Angeles Football Club (Estados Unidos)

– Olimpia (Honduras) vs Atlas (México)

– Alianza (El Salvador) vs Philadelphia Union (Estados Unidos)

These are the #SCCL23 Official Draw results! ⚽ ¡Estos son los resultados del Sorteo Oficial de la SCCL 2023! pic.twitter.com/1laCLDvsLn

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 8, 2022