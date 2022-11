¿El Instituto Nacional Electoral objeto natural o convencional?

-Publicidad-

El 2 de diciembre de 2012 se firmó, en el Castillo de Chapultepec, el “Pacto por México”. Fue un documento que contenía acuerdos sobre cinco temas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro país. El quinto punto se refiere al tema de la “Gobernabilidad Democrática”. Este “Pacto por México” fue suscrito por el Presidente Enrique Peña Nieto y, Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Cristina Díaz Salazar, Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido de Acción Nacional (PAN).

El quinto punto del “Pacto por México” refiere los Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática. El inciso tercero de este quinto punto formula lo relativo a los “Partidos Políticos y Elecciones” y manifiesta que “Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes.” Entre las acciones definidas está el llamado “Compromiso 90” que reza: “Se impulsará una Reforma Electoral” que incluye la creación de “una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.”

Cronología de las instituciones electorales en México

De 1946-1973 funcionó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. De 1973-1990 la Comisión Federal Electoral; el 11 de octubre de 1990 el Instituto Federal Electoral (IFE) inició sus actividades y sustituyó a la Comisión Federal; el 22 de agosto de 1996 el IFE se volvió autónomo. El 10 de febrero de 2014 el Instituto Nacional Electoral (INE) se creó -en sustitución del IFE-, con una reforma política-electoral impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

A estas alturas es necesario puntualizar lo siguiente. La reflexión en torno al INE no pertenece al campo de la physiología, esto es, no pertenece a la reflexión filosófica y científica sobre la naturaleza. No abarca sobre aquellos aspectos del Universo que no dependen de nuestra voluntad o nuestro acuerdo, objetos y aspectos que nos es dado descubrir, pero sobre los que no tenemos nada que decir o convenir, pues son lo que son de por sí y con independencia de nuestras convenciones. Por supuesto que estos elementos afectan la vida de los seres humanos al igual que las convenciones -nomoi- de la sociedad en que vivimos.

Pero a diferencia de la physis nuestras convenciones dependen de nuestra voluntad y nuestro acuerdo y, además, carecen de existencia natural. Las leyes científicas registran propiedades, necesidades naturales. Las leyes del Estado registran necesidades convencionales como “obligación”, “permisión”, “prohibición”.

El INE es una institución constituida convencionalmente, forma parte de las leyes del Estado que contienen normas jurídicas constituidas como obligaciones, permisiones, o prohibiciones.

Conclusión

El Instituto Nacional Electoral nació convencionalmente y puede reformarse o sustituirse convencionalmente. El 10 de febrero de 2014 el INE se creó con una reforma política-electoral impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y respaldada por Jesús Zambrano Grijalva (PRD), María Cristina Díaz Salazar (PRI) y Gustavo Madero Muñoz (PAN). En 2022 cualquier ciudadano puede participar en la discusión sobre la reforma del INE. La opción política es validar el autoritarismo de 2014 o avanzar por el camino de la democracia. Por los resultados de la encuesta encargada y “ocultada” por el INE, los ciudadanos están inclinando por la opción democrática.

