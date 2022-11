-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla analiza hacer peatonal o semipeatonal la calle 16 Poniente, en las inmediaciones del mercado 5 de Mayo, conocida por sus pescaderías, pues la capacidad de área ya está rebasada por alta afluencia de vendedores y compradores.

Así lo expuso el secretario de gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, quien señaló que los proyectos para dicha intervención están al interior del ayuntamiento y será decisión de la Gerencia del Centro Histórico llevarlos a cabo.

«Yo creo que pudiera ser una buena opción. No soy experto en movilidad. Entonces, lo que ellos determinen, nosotros nos amoldaremos y se tomará la decisión», dijo el funcionario.

Estos planes formarían parte del reordenamiento del comercio en calles del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de evitar que vendedores ambulantes se instalen en ellas.

En este sentido, el ayuntamiento continúa con la realización de “convoys” para exhortar a los ambulantes a retirarse de las calles, a fin de evitar la confrontación.

Por otro lado, el sábado y domingo pasados, aplicó operativos, los cuales derivaron en el retiros de mercancías.

No se permitirán ambulantes en Buen Fin

En otro tema, el secretario de Gobernación sostuvo que el ayuntamiento no permitirá la instalación de vendedores ambulantes durante el Buen Fin, pues rechazó otorgarles permisos.

«Si recuerdan, no hubo Buen Fin el año pasado. Acordamos con líderes que no era el esquema, sino para comerciantes grandes y aunque ellos insisten y pretenden seguir toreando, eso no lo podemos negar pero nos hemos reforzado para tener operativos«, expuso.

Por lo anterior, no habrá permisos ni tolerancia, tanto en diciembre como en enero, por lo que dijo que podrán sentarse de nueva cuenta pero no hay acuerdos.

