Dmitry Bivol, sin interés de una revancha con “Canelo” Álvarez

El pugilista ruso Dmitry Bivol señaló que ya no le interesa otorgarle una revancha al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, pues su principal objetivo se encuentra en consolidarse como el mejor exponente de la división de los semipesados.

Luego de que el pasado 7 de mayo de este 2022, Dmitry Bivol rompiera la racha del “Canelo” Álvarez de 15 peleas seguidas sin perder, propinándole al tapatío la segunda derrota en su carrera como profesional, surgió la posibilidad de una nueva rivalidad conformada entre ambos boxeadores. Es así que a su vez, se especuló con la opción de una segunda contienda de revancha en un corto-mediano plazo.

There is nothing Canelo can do to beat Dmitry Bivol pic.twitter.com/D7iuilYpxs

— Phone Jack (BLK Prime Appreciator) (@PhoneJack9) November 4, 2022