La sentencia contra Eukid Castañón Herrera, exdirector federal y exoperador del morenovallismo, es una muestra de que ya no hay impunidad en Puebla, además de que el espionaje y la extorsión ya no se debe usar contra los adversarios políticos, como en gobiernos pasados.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, Agustín Guerrero Castillo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, quien agregó que el exdiputado “es el que hacía el trabajo negro y de cañería” durante el régimen del fallecido Rafael Moreno Valle.

Comentó que Eukid N, actualmente preso en un penal de Durango y quien la semana pasada fue sentenciado a 7 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión, es el que “operaba en la oscuridad y de forma sucia” con amigos y con enemigos, pues no tenía diferencias.

Dijo que esto lo hacía con el objetivo de usufructuar el poder y el control en Puebla lo hacían, al que catalogó como “un personaje oscuro”, que, si bien ya el acreditaron un ilícito, lo que muestra por dónde será el camino que seguirá para el exmorenovallista, por lo que es una buena señal de justicia.

“Son estilos de ejercicio del poder, en el caso de Morena todo es muy transparente, no se espía a nadie, para que lo hacía Eukid Castañon, para extorsionar y obligar voluntades, para intereses de ellos, para comprarlos y ponerlos al servicio y control del grupo en el poder”, asentó.

Sostuvo que, desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha dicho que se tiene que respetar la vida pública y privada, y no secundarias prácticas de estar espiando a la gente, pues todo tiene que ser legal y transparente, ni utilizar este tipo de acciones.

Agregó que Eukid tampoco se mandaba solo, pues si bien había muchas cosas que hacía por iniciativa propia, igual recibía órdenes de alguien más arriba, en alusión al exmandatario fallecido Rafael Moreno Valle Rosas, lo cual está fuera de la ley, pues “eran trabajos de cañería”.

Por eso, afirmó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta se mantiene en la misma sintonía que López Obrador, pues en Puebla ya ni se hace eso, además de que al titular del Poder Ejecutivo se le informa todo lo que ocurre y se entera de lo que pase dentro de la administración estatal.

“Ley del Notariado, única en el país”

En otro tema, Guerrero Castillo comentó que con las reformas a la Ley del Notariado se tendrán beneficios hacía los ciudadanos, pues anteriormente “había una mafia”, ya que las patentes se las entregaban los gobernadores en turno a sus cuates sin alguna justificación, por lo que es única en el país.

Por ello, recordó que en 2019 Barbosa Huerta se dio a la tarea de revisar no solo la manera en la que fueron entregadas, sino cual sea el sentir ciudadano, respecto a las quejas que hubiera, por lo que se descubrió fue “un cochinero”, ya que había quienes se prestaron para para quitar predios, que dicen abandonados, pero que tienen dueños.

Refirió que por eso se retiraron 20 fedatarios que se dieron en las administraciones pasadas, por lo que más reformas “son punto y aparte”, ya que quienes tengan una patente es porque se la ganó en un concurso, además de que serán motivo de vigilancia, sobre su actuación.

Afirmó que está ley está pensada para terminar con la corrupción, pues también establece tarifas, mientras que antes no las tenía y cada quien cobraba lo que quería y la tomaban como una minita de oro.

“Con esta ley, Puebla va a la vanguardia, no si en la Ciudad de México se tiene algo así, si hay una, pero no como la de acá, pues el hecho de que los notarios sean a concurso público, eso no lo tiene ningún otro estado del país”, expuso.

