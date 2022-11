Club Puebla ya tiene a su primer rival de la Leagues Cup 2023

El conjunto del Minnesota United, de la Major League Soccer (MLS), se convirtió en el primer rival confirmado del Club Puebla dentro de la edición 2023 de la Leagues Cup, competición oficial conformada por las ligas de fútbol de México y Estados Unidos.

El pasado fin de semana, la Liga MX vivió el cierre de su torneo de Apertura 2022, teniendo como campeón al Club Pachuca. Por su parte, la MLS ha llegado a sus últimos suspiros, y es que ya conoció a los dos equipos que disputarán la final el próximo sábado 5 de noviembre, siendo estos Philadelphia Union y Los Angeles Football Club.

A pesar de que el torneo estadounidense aún no acaba, cabe mencionar que ya han quedado definido los puestos de la mayoría de los equipos que participarán en la Leagues Cup 2023, la primera que reunirá a los 47 clubes de ambas competiciones de primera división de México y Estados Unidos.

All set! 👏 The top teams from each conference will play Saturday for the @MLS title! 🤩

Good luck to @LAFC and @PhilaUnion! 🔝💥 pic.twitter.com/zsK3vFANDB

— Leagues Cup (@LeaguesCup) October 31, 2022