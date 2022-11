-Publicidad-

“Ya tengo muchos años que no veo a mis hijos y ahora me voy contento de que los voy a visitar”, expresaron poblanos apoyados por el programa “Juntos Otra Vez”, que les permitirá reunirse con familiares que migraron a Estados Unidos desde hace más de 30 años.

Entrevistados en el marco de la entrega de este apoyo del gobierno estatal, que se suspendió en el 2021 por la pandemia de Covid-19, los beneficiarios, que son personas de más de 70 años, agradecieron la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos.

Se trata de familias de migrantes de varias partes del estado que están separadas desde hace décadas, luego de que sus miembros se vieron en la necesidad de viajar al país vecino en busca de un mejor futuro.

Raymundo Luna, quien es originario de San Nicolás de los Ranchos, contó a este medio que tiene dos hijos en Estados Unidos, uno desde hace 23 años y otro de 17, que se encuentran en Nueva Jersey, con los que pasará dos semanas cada uno, pues estará un mes allá como parte del programa.

Con voz entusiasta, dijo estar feliz por reencontrarse con los dos, pues ambos ya tienen hijos, por lo que conocerá a sus nietos en persona por primera vez, ya que viven cerca uno del otro, aunque tienen otros dos aquí en Puebla, pero todos lo ayudan económicamente.

“Le doy gracias, primero a Dios, luego al gobierno que hizo todo lo posible para que este viaje se haga realidad porque ya cuántos años tengo de no ver a mi hijo. Ya ve que siempre sueña uno para volverlos a ver es difícil, pero ahora al fin se hace realidad. Me voy muy contento para que regrese a mi pueblo”, asentó.

Mis hijos se fueron por falta de dinero: Lucrecio

En tanto, Lucrecio Flores, originario de Chiautla de Tapia, tiene tres hijos en Los Ángeles, California, en donde viven desde hace 35 años. Tuvieron que migrar allá ante la necesidad de no tener ingresos, pues las cosechas no eran buenas.

Con voz entrecortada, dijo estar feliz porque, a través de este programa, se podrá reunir por un mes con ellos, pues aunque tiene un hijo en su comunidad, este sólo regresó para cuidarlo, pues todos sus hijos están en dicha ciudad estadounidense.

“No había lana. Tuvieron que migrar. Ellos nos ayudan, nos mantienen, nos mandan ropa, cada rato nos apoyan. Aquí ya solo estamos mi esposa, yo y mi hijo, que también ya tiene familia. Ya no creo que se regresen. Ya hicieron su vida allá. Estoy contento de que los voy a poder ver porque igual tengo hermanos allá”, relató.

Fausto de la Luz, quien igual es de Chiautla, pero vive en Puebla capital, comentó que tiene dos hijos en Los Ángeles desde hace 35 años, de los cuales uno ya está casado, por lo que le da gusto que pueda ir a verlo en persona, ya que solo había tenido contacto con él a través de videollamada.

Señaló que, si se fueron a la Unión Americana, fue porque no encontraban trabajo y tenían pocos estudios. Ahora, los podrá visitar a ambos luego de 3 años que se inscribió en el programa.

“Ahora voy a poder abrazarlos, ver cómo están, más claro que con el video, yo tengo muchos años aquí (Puebla). Llegué en 1965, ya no trabajó, ando para allá y para acá, pero ellos me apoyan, aquí vivo con una de mis hijas. Mi esposa ya no los pudo ver, ya falleció”, expresó.

Mis hijas se fueron hace 30 años: Regina

Regina Ramos, que es oriunda de Acatlán de Osorio, dijo que tiene 30 años que no ve a sus hijas, quienes están en Nueva Jersey, ya que se fueron con sus esposos que estaban en Estados Unidos, por lo que está emocionada de que por fin las verá.

Refirió que habla con ellas todos los días, pero no es igual, por lo que agradeció al gobierno estatal este programa, ya que si no hubiera sido a través de este mecanismo, quien sabe si pudiera ver a sus hijas, pues actualmente solo vive con su esposo, pero en el país vecino tiene seis nietos y cuatro bisnietos.

“Iré a ver a mis nietos y bisnietos. Tengo mucho gusto. Yo solo le pido a Diosito que ya mañana esté con ellas. Le damos mil gracias al gobierno porque nos arregló la visa para ir a Estados Unidos, es muy bueno, porque a nosotros de la tercera edad nos están ayudando”, enfatizó.

En total, son 28 poblanos de más de 70 años de edad de 21 municipios del estado, quienes se reunirán con 52 familias, por lo que partieron este lunes, por lo que a través del programa se ayudó a la tramitación de la visa y paga de los boletos de avión a California y Nueva York, el cual se retomó, toda vez que la pandemia del Covid lo mantuvo suspendido durante 2 años.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, en su intervención durante el evento para despedir a las personas, dio la instrucción de que cada uno de ellos recibiera 500 dólares para sus gastos al tiempo de llamar al Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) a intensificar la gestión de visas para que más familias puedan reencontrarse.