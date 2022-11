-Publicidad-

El tener un hongo en uña es un problema recurrente, principalmente en los varones. Las estimaciones más conservadoras de diferentes grupos de salud indican que por lo menos 10% de la población en México lo padece.

Más allá de la incomodidad estética que ello representa, debemos considerar que también es un mal que puede causar dolor y, en los casos más complejos, podría provocar otras infecciones graves que se extiendan a otras zonas más allá de los pies. Afortunadamente, existe un tratamiento para hongo en las uñas de los pies que ha demostrado su efectividad y que puedes realizarte en la Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla.

El doctor Arístides Arellano Huacuja, director de la Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla explica que los casos de hongo en uña pueden solucionarse con el tratamiento conocido como Fotona ClearSteps, el cual es un procedimiento simple y efectivo que utiliza láser para actuar desde lo más profundo de la uña dañada y la piel subyacente, logrando debilitar y eliminar el hongo en uña, sea de pies o manos.

El doctor Arístides Arellano Huacuja menciona que este remedio para hongo en uñas estimula el proceso natural de defensa del organismo con el fin de acabar con el hongo en uña, regenerando de forma natural la parte dañada.

-Publicidad-

Se podría pensar que no es el único tratamiento para hongo en las uñas de los pies, sin embargo, el Fotona ClearSteps ofrece distintas ventajas sobre otros métodos, principalmente porque el láser no daña el tejido y no está relacionado con una acción química como los fármacos tópicos, asimismo, no se corre riesgo de generar lesión hepática por los medicamentos orales.

El director de la Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla, señala que el tratamiento de Fotona ClearSteps, elimina el hongo en uña en 3 simples pasos:

Paso 1: Adelgazar la uña. Ante la presencia de los hongo en uña, el adelgazarla permite al láser actuar hasta las capas más profundas y así hacer más eficaz el tratamiento. Por ello, resulta ideal, tanto para el tratamiento para hongo en las uñas de los pies, como para el tratamiento para hongo en las uñas de las manos.

- Publicidad -

Paso 2: Administrar las pulsaciones del láser Nd: YAG en forma circular resulta un buen remedio para hongo en uñas, pues ayuda a abarcar toda la zona afectada. El paciente presentará una sensación de calor en la uña.

Paso 3: Colocar el láser Nd: YAG en el área periférica de la uña y alrededor del dedo y/o el pie. Esto con la finalidad de eliminar totalmente el hongo en uña, así como de las áreas cercanas a la uña afectada para evitar reinfecciones.

El tratamiento para hongo en las uñas de los pies y tratamiento para hongo en las uñas de las manos con ClearSteps se realiza en 4 sesiones con una semana de intervalo. Todas las uñas deberán ser tratadas en cada sesión. El láser también ayudará a eliminar el hongo de la piel afectada.

-Publicidad-

El doctor Arístides Arellano Huacuja, director de la Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla, indica que independientemente de que la gente deba conocer las virtudes de tratamientos como el ClearSteps como remedio para hongo en uñas, también resulta fundamental que sepa las razones por las que puede adquirir este problema, para tratar de prevenirlo, pues no sólo es poco agradable en la imagen personal, también puede desembocar en otros problemas de salud que es mejor evitar.

Hongo en uña de pies y manos, ¿por qué surge?

La onicomicosis u hongo en uña, es una infección micótica de la lámina ungueal o el lecho ungueal. En este caso, las uñas presentan deformación y coloración amarillenta o blanquecina.

Los factores de riesgo para padecer hongos de uña incluyen:

●Tiña de los pies

●Distrofia ungueal preexistente

●Edad avanzada

●Contacto con alguien con onicomicosis, sea un miembro de la familia o en un baño público

●Enfermedad vascular periférica o diabetes

●Inmunodeficiencia

Si estás interesada en conocer más sobre este tratamiento, agenda tu cita de valoración en Clínica Dermatológica y Cirugía Estética o en los teléfonos (222) 243-77-40 y (222) 243-65-05. También puedes enviar un correo electrónico a info@laserpuebla.com

El doctor Arístides Arellano Huacuja ha sido miembro del Comité Evaluador del Premio Estatal en el área de Tecnología y Ciencias Médicas; además, tiene diferentes reconocimientos por su labor como el Fellow International College of Surgeons y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2002.