AMLO invita a Lula Da Silva a Cumbre del Pacífico en noviembre

Tras el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó el 24 de noviembre para la Cumbre de la Alianza del Pacífico; el brasileño dijo que consultará su agenda debido a un posible conflicto poselectoral.

En un video publicado en redes, el presidente mexicano habló con Lula Da Silva para felicitarlo por el triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil ayer domingo y aprovechó para invitarlo a la reunión.

El presidente electo brasileño destacó que el principal obstáculo para realizar una visita a México es que en el país existe incertidumbre, ya que el todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ha reconocido su derrota.

“El único problema que tengo es estirar mi agenda porque no sé que sucederá aquí en Brasil, porque el presidente Bolsonaro que ha perdido las elecciones aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguardando un poco”, dijo Lula Da Silva en llamada con el dignatario mexicano.

“Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable, porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento de aceptación de todo el mundo”, manifestó López Obrador a Da Silva.

Lula gana con más de dos millones de votos

Lula superó en más de dos millones de votos a Bolsonaro y regresa así al poder que ocupó de 2003 a 2010, después de pasar 19 meses en prisión por corrupción.

Fue liberado por el Supremo Tribunal Federal en 2021 al anular sus condenas debido a errores en los procesos y falta de imparcialidad de los jueces.

Por otra parte, a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, presidida por México, y que se celebrará en Oaxaca el 25 de noviembre próximo, asistirán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego; Chile, Gabriel Boric Font; Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza; Costa Rica, Rodrigo Chavez Robles, y de Argentina, Alberto Fernández.

En el caso del presidente de Perú, miembro de la alianza junto con México, Colombia y Chile, quien además debe recibir la presidencia de parte del país norteamericano, se espera su llegada aunque de momento no se ha confirmado debido a los problemas políticos que vive el país.

Hablé con un amigo, hermano y compañero que me pidió les transmitiera el siguiente mensaje: "Lula ama a México".https://t.co/xxung4Y3pg pic.twitter.com/HUVJeYZik9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 31, 2022

Editado por Istfan AC