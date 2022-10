Verstappen y “Checo” se llevan el 1 y 3 en el GP de México

-Publicidad-

Los pilotos de la escudería Red Bull, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez conquistaron el primer y tercer lugar del Gran Premio de México. Con este resultado, el piloto mexicano ha retomado el segundo puesto en el campeonato de pilotos de la Formula 1 (F1).

Este domingo 30 de octubre, se llevó a cabo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, la carrera de la edición 2022 del GP de México, dentro de la vigésima fecha del campeonato de la F1. Cabe mencionar que para esta ocasión, tras una asistencia total de 395,902 espectadores a lo largo de todo el fin de semana, el evento en suelo azteca, rompió su propio récord de asistencia de 371,779, obtenido en 2021.

Con respecto a la carrera, la Pole Position había sido ganada por Max Verstappen, teniendo por detrás en el arranque a los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, mientras que el local, “Checo” Pérez, partiría en el cuarto puesto. Tras la largada, durante las primeras vueltas, Verstappen aprovechó el lugar desde el cual inició y se hizo del liderato, siendo seguido por Hamilton.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN MEXICO CITY!!! 🇲🇽 A superb start from Verstappen. The Dutchman leads through Turn 1! #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/QMdHaiawlZ — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

-Publicidad-

Para la vuelta 22, «Checo» Pérez entró a los boxes, pero un error le hizo perder tiempo, haciendo que bajara más posiciones de lo esperado. Es así que el mexicano se dedicó a la remontada de lugares durante las vueltas posteriores. Y tras entonarse en un buen ritmo de carrera, para la vuelta 37 ya estaba en tercer puesto tratando de que se redujera la distancia con Hamilton, que era segundo.

LAP 22/71 Into the pits comes Perez On go a set of mediums and he’s back out in P6 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/5Pwbkc7IJB — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Para la vuelta 51, Yuki Tsunoda, tras un percance provocado por Daniel Ricciardo, se vio obligado a abandonar la carrera. Momentos más tarde, en la vuelta 67, Fernando Alonso corrió con la misma fortuna, aunque él, debido a una falla en su monoplaza.

Tsunoda gets squeezed by Ricciardo and bounced out of the race 💥😮#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/uw8xRTrLFk — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

- Publicidad -

Regresando a la punta, Verstappen, que dominó a placer en la jornada, tras 71 vueltas en un tiempo de 1:38:36, consumó su 14° triunfo de la carrera, imponiendo una nueva marca del piloto con más victorias en una temporada de la F1. 15 segundos después, llegaría Lewis Hamilton que se llevó el segundo lugar, mientras que “Checo” Pérez completó la terna con el que ha sido su décimo podio de la campaña.

-Publicidad-

De esta manera, Verstappen, alcanzó los 416 puntos, rompiendo a su vez otro récord, el de más puntos en una temporada, mientras que Pérez regresó al segundo sitio, con 280 puntos, cinco por arriba de Charles Leclerc de Ferrari, que es tercero con 275.